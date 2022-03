40 euron roolipeli ilmaiseksi – mutta enää hetken aikaa

JPRG-genreen kuuluva Cris Tales -peli on vielä hetken aikaa ilmainen Epic Games Storessa.

Cris Tales on kelvannut pelaajille Metacritic- ja Steam-palveluiden käyttäjäarvioiden perusteella, mutta varsinainen klassikko se ei ole.

EPIC Games Store tarjoaa tällä hetkellä pc-pelaajille ilmaiseksi Cris Talesia, joka kuuluu niin sanottuihin japanilaisiin roolipeleihin. Se on tarinavetoinen henkilövetoinen roolipeli, jossa on vuoropohjainen taistelujärjestelmä.

Indiepelin lähtökohdat ovat hyvin perinteiset: Joukko lähetetään retkelle valtakunnan läpi pelastamaan maailma tuholta. Taikuus ja aikahyppely on merkittävässä osassa peliä ja sen tarinaa. Pelaaja voi muuttaa teoillaan menneisyyttä ja tulevaisuutta.

Cris Tales on ottanut inspiraatiota Final Fantasy VI:n ja Persona 5:n kaltaisista JPRG-klassikoista. Vuoropohjaisen taistelujärjestelmän lisäksi pelin kaksiulotteiset grafiikat pistävät silmään.

Kriitikoiden arvosana pelille Metacritic-palvelussa on 74/100. GameCritics antoi pelille 90 pistettä kehuen hahmoja, taistelusysteemiä ja tarinaa. Pelaajien arvosana pelille on palvelussa 79/100. Steamissä 64 % pelaajista on antanut pelille positiivisen arvosanan.

Cris Talesin ikäraja on 12 vuotta. Peli toimii useamman vuoden vanhemmalla pelitietokoneella. Laitesuositus on vähintään 2,7 gigahertsin suoritin, 8 gigaa keskusmuistia, 6 gigaa tallennustilaa, Nvidia GTX 750 TI (4 Gt) ja Windows 10.

PELIN lunastamiseen ja pelaamiseen tarvitsee ilmaisen Epic-tilin ja ohjelmiston. Normaalisti 40 euroa maksava peli on lunastettavissa ilmaiseksi torstai-iltaan 3.3. kello 18 asti.