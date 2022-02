Na’Vin taival IEM Katowicessa päättyi puolivälieriin, mutta joukkueen tähtinimen Aleksandr ”s1mple” Kostylievin koskettava puhe avajaisissa muistetaan pitkään.

Aleksandr ”s1mple” Kostyliev on yksi kaikkien aikojen esports-pelaajista.

Counter-Striken ukrainalainen supertähti Aleksandr ”s1mple” Kostyliev on vuodattanut vime päivinä avoimesti tunteitaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Kostyliev, 24, on ollut itse turvassa Puolassa, jossa hän pelasi IEM Katowice -turnauksessa. Na`Vin matka päättyi välieriin G2 Esportsille, mutta Kostylievin koskettava puhe pudotuspelien avauspäivältä on jäänyt elämään somessa.

– Kuinka voit, onko kaikki hyvin, kysyi juontaja Oliver James Borg ”OJ Borg” D'Anastasi ukrainalaistähdeltä Intel Grand Slam -palkintoseremonian yhteydessä.

– Minulla ei ole juuri sanoja, mutta haluan teidän tietävän, että politiikka ei kuulu esportsiin. Kenelläkään pelaajistamme, pelaajilla muista joukkueista ja teillä [faneilla] ei ole mitään tekemistä hallituksen päätösten kanssa. Olen pelannut urani aikana ukrainalaisten, venäläisten ja amerikkalaisten pelaajien kanssa. Kaikki ovat olleet mahtavia tyyppejä, Kostyliev aloitti puheensa.

Na’Vissa pelaavat Kostylievin lisäksi ukrainalainen Valeriy ”b1t” Vakhovskiy sekä venäläiset Ilja ”Perfecto” Zalutski, Kirill ”Boombl4” Mikhailov ja Denis ”electroNic” Sharipov.

– Tällä hetkellä pysyn ystävieni luona. Voitamme ja häviämme yhdessä. Me kaikki haluamme rauhaa Ukrainalle ja koko maailmalle. Me kaikki olemme peloissamme. Meidän kaikkien on näytettävä esimerkkiä tässä turnauksessa koko maailmalle.

– Meidän on pysyttävä yhdessä faniemme, ystäviemme ja kaikkien kanssa, jotka tulevat katsomaan tätä turnausta. Meidän on pysyttävä ihmisinä. Joten kiitos kaikille tänne tulleille ja toivottavasti nautitte tästä turnauksesta, Kostyliev päätti puheensa.

Puhetta on katsottu pelkästään ESL:n twiitin kautta 3,2 miljoonaa kertaa. Ylistäviä kommentteja on kertynyt tuhansia.

– Jokaisen todella suuren urheilijan uralla on hetkiä, jotka ylittävät heidät kykynsä, määrittelevät heidän luonteensa ja rohkeutensa. Tämä oli ja tulee olemaan sellainen, kirjoitti palkittu esports-toimittaja Richard Lewis.

– Sasha, sinusta on kasvanut mahtava roolimalli koko skenelle, esportsille ylipäänsä, ja olen ylpeä saadessani olla edes pieni osa tuota matkaa, kommentoi puhetta ruotsalainen CS-legenda Jesper ”JW” Wecksell.

– Tämä oli erittäin tunteellinen ja voimakas viesti, joka yhteisön piti kuulla. Sait kyyneleet silmiini, twiittasi ruutukasvo James Banks, joka on myös Kostylievin hyvä ystävä.

– Uskomattoman hyvin puhuttu. Hänen ei voi olla helppoa löytää sanoja tällä hetkellä. Kiistatta kaikkien aikojen paras, kommentoi eräs fani.

– Ja englanti ei ole edes hänen äidinkielensä, muistutti toinen.

Kostyliev on ollut jo vuosia CS:n suosituin pelaaja. Viimeisen neljän vuoden aikana hänet on valittu kahdesti vuoden parhaaksi pelaajaksi (2018, 2021) ja kahdesti hän on ollut toinen (2019, 2020). Ukrainalaisen edustama Na`Vi oli viime vuoden ykkösjoukkue, joka voitti loppuvuodesta vihdoin ja viimein odotetun major-arvoturnauksen.