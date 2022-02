Nick ”LS” De Cesaren pesti Cloud9:n valmentajana kesti vain 80 päivää. Cloud9:n selittelyt potkuista eivät ole uponneet faneille.

Nick ”LS” De Cesare (vasemmalla) on entinen StarCraft II -kilpailija, selostaja ja valmentaja. Potkujen jälkeen hän aikoo keskittyä sisällöntuotantoon.

League of Legends -pelissä kilpaileva yhdysvaltalainen Cloud9 on antanut potkut valmentajalleen Nick ”LS” De Cesarelle. Hänen tilalleen on ylennetty Max Waldo.

Cloud9 kertoi yllätyspotkuista vain 16 minuuttia ennen LCS-liigaottelua. De Cesare vahvisti myöhemmin kuulleensa potkuista samana päivänä. Cloud9 ei perustellut päätöstä mitenkään alkuperäisessä ilmoituksessa.

De Cesare oli ehtinyt valmentaa ennen potkujaan Cloud9:ää vain neljässä ottelussa, joista joukkue oli voittanut kolme. Organisaatio hän ehti edustaa vain 80 päivää.

Pari päivää potkujen jälkeen Cloud9 julkaisi videon aiheeseen liittyen. Etiennen mukaan Cloud9:llä on ollut jo vuosia tietynlainen systeemi, joka ei sopinut De Cesarelle. Organisaation ja valmentajan visiot joukkueesta eivät kohdanneet.

– Ajan kuluessa kävi selväksi ettemme pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa yhdessä. Meistä oli tärkeää tehdä vaihto, minkä takia päätimme luopua LS:stä, jotta voimme mennä eteenpäin ja keskittyä tulevaisuuteen, Etienne kertoo 1,4 miljoonaa kertaa katsotulla videolla.

Huomattava määrä faneja ja LoL-katsojia on suuttunut videosta, koska Etiennen perusteluja potkuille pidetään umpisurkeina. Kommenteissa on varsinkin nostettu esiin koko De Cesaren palkkaukseen liittyvä prosessi.

Etelä-Koreassa asunut De Cesare muutti uuden työn perässä Los Angelesiin, Yhdysvaltoihin. Hän sai vapaat kädet rakentaa unelmiensa joukkue, joten pian kokoonpano olikin saanut uusia nimekkäitä pelaajia. Tiimi näytti heti paremmalta De Cesaren astuttua valmentajaksi.

Päätäntävallan ja muutokset huomioiden joukkue oli täysin 28-vuotiaan De Cesaren rakentama, mutta siitä huolimatta hän sai potkut Cloud9:n vuosia vanhan järjestelmän takia.

De Cesare on potkujen jälkeen puhunut tilanteestaan striimissä, jonka olennaiset tiedot on koottu Reddit-ketjuun.

Potkujen jälkeen De Cesare joutui välittömästi jättämään Cloud9:n pelitalon, jossa hän oli asunut. Yöpaikka löytyi aluksi entisen kilpapelaajan ja CLG:n perustajan George ”HotshotGG” Georgallidisin luota. C9-potkuihin liittyy myös lakimiehiä, mutta De Cesare ei voi kertoa minkä takia.

Ketjun mukaan De Cesare ei aio myöskään enää valmentaa päätoimisesti. Hän on jo palannut Etelä-Koreaan, mutta yllätyspaluun takia hänellä on nyt viisumiin liittyviä ongelmia.

Cloud9 on pelannut LCS-liigaa nyt kahdeksan ottelua, joista se on voittanut viisi. Joukkue on tällä hetkellä liigassa jaetulla kolmannella sijalla.