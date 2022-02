Sony paljasti viimeinkin: Tältä näyttää PSVR2-virtuaalilasit

PlayStation VR2 -virtuaalitodellisuuslasit ovat aiempaa ohuemmat, kevyemmät ja paremmin hengittävät.

Sony on vihdoinkin esitellyt, miltä kovasti odotetut PSVR2-virtuaalitodellisuuslasit näyttävät. PlayStationin VR-lasien kakkosversio esiteltiin 5. tammikuuta CES-messujen yhteydessä, mutta varsinaista laitteistoa ei nähty.

Nyt kuvia on kuitenkin julkaistu PlayStation-blogissa. PSVR2 on aiempaa ohuempi, kevyempi ja linssit ovat säädettävät. Laitteeseen on saatu myös tehtyä tuuletusaukkokin helpottamaan pidempiä pelisessioita. Lisäksi siinä on vain yksi piuha.

Lasien näkökenttä on noin 110 astetta ja ruudunpäivitysnopeus 90/120 hertsiä. OLED-näyttöjen resoluutio on 2000 x 2040 pikseliä per silmä. Laseissa on myös värinä, sisäänrakennettu mikrofoni ja paikka kuulokepiuhalle. Liikkeentunnistimia on yhteensä kuusi (kolme gyroskooppia ja kolme kiihtyvyysmittaria).

Sony Interactive Entertainmentin varatoimitusjohtajan Hideaki Nishinon mukaan laite on suunniteltu niin, että pelaaja unohtaa VR-maailmaan hypätessään pitävänsä päässään headsettiä ja käsissä ohjaimia.

PSVR2:n ohjaimet ovat nimeltään Sense.

Huhujen mukaan vaaleat virtuaalilasit tulevat myyntiin loppuvuodesta. Hinta on vielä mysteeri, mutta alkuperäisen PSVR:n (2016) myyntihinta oli julkaisussa 399 euroa.