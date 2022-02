Aleksandr ”s1mple” Kostyliev on seurannut kotimaansa tilannetta järkyttyneenä Puolasta, jossa hän kilpailee isossa turnauksessa.

Aleksandr ”s1mple” Kostyliev pelaa ukrainalaisessa Na’Vissa, joka on myös ottanut kantaa sotatilanteeseen.

Torstaina 24. helmikuuta ympäri maailman herättiin synkkiin uutisiin, kun Venäjä aloitti sotatoimet Ukrainassa. Ilta-Sanomien seurannan Ukrainan tilanteesta löydät täältä.

Sosiaalinen media on täyttynyt huolestuneista twiiteistä. Counter-Striken parhaaksi pelaajaksi viime vuonna valittu 24-vuotias ukrainalainen Aleksandr ”s1mple” Kostyliev on yksi huolensa jakaneista.

Pelaaja on tällä hetkellä Puolassa, jossa hän Na’Vin kanssa IEM Katowice -turnauksen voitosta. IEM Katowice on alkuvuoden suurin turnaus. Kostyliev on seurannut maansa tilannetta järkyttyneenä netin välityksellä.

– Olen kyllästynyt näihin uutisiin, Kostyliev twiittasi hieman puolenyön jälkeen.

– Pyydän, lopettakaa. En kestä tätä enää. Me kaikki tarvitsemme rauhaa, CS-tähti twiittasi yöllä puoli kahdelta.

– Kaupunkiani pommitetaan juuri nyt, pelaaja kertoi aamuyöllä hieman viiden jälkeen.

Kostylievin joukkue Na’Vi, joka on Ukrainasta, on myös kommentoinut tilannetta. Na’Vin twiitillä on yli 45 000 tykkäystä ja 5 000 jakoa.

– On mahdotonta teeskennellä että kaikki on hyvin sodan keskellä. Ei ole. Olemme musertuneita. Tavoitteemme on yrittää pysyä rauhallisina, pitää huolta itsestämme, läheisistämme ja apua tarvitsevista, organisaation viesti kuuluu.

– Putin on hullu diktaattori. On sääli mitä hän tekee, twiittasi StarCraft-legenda Aleksei ”WhiteRa” Krupnyk.

– En voi uskoa mitä tapahtuu juuri nyt. Olen erittäin, erittäin surullinen ja huolissani ympärillä olevista ihmisistä. Ukrainalaiset ovat rauhanomaisia eivätkä halua sotaa. Pysykää turvassa, twiittasi Dota-ikoni ja vuoden 2011 maailmanmestari Danil ”Dendi” Ishutin.

– Tänään heräsin räjähdyksiin ikkunani ulkopuolella. Tänään näin minun ikäisiäni kavereita lähdössä puolustamaan perhettäni ja maatani, twiittasi 24-vuotias CS-pelaaja Viktor ”somedieyoung” Orudzhev.

Tukensa Ukrainalle ovat ilmaisseet isoista esports-nimistä muun muassa Fnatic, G2 Esports, Astralis, Heroic, NIP, FURIA, OpTic Gaming, FaZe Clan sekä suomalaiset HAVU Gaming ja ENCE.

ESL on vahvistanut Puolassa parhaillaan pelattavan IEM Katowicen jatkuvan suunnitelmien mukaisesti. Tilannetta kuitenkin seurataan.