Twitch-tähti Jason ”jasonR” Ruchelskia syytetään seksismistä, koska hän välttelee parhaansa mukaan naisten kanssa pelaamista.

Jason ”jasonR” Ruchelskin Twitch-lähetysten katsojaluvut ovat olleet rajussa kasvussa tammi–helmikuun aikana. Nyt hän on erikoisen kohun keskiössä.

Twitch-palvelussa pitkään striimannut kanadalainen Jason ”jasonR” Ruchelski on joutunut melkoisen somemyllytyksen keskelle, koska hän on väitetysti vältellyt naisten kanssa pelaamista. Asiasta uutisoivat esimerkiksi InvenGlobal ja Dexerto.

Ruchelski on julkaissut YouTube-kanavallaan videon, jolla hän ei kiistä tätä. Hän selittää tietokoneensa kaatuneen useissa tilanteissa, joissa hän on päätynyt samaan peliin naisten kanssa. Käytöstään hän pitää perusteltuna.

– Ihmiset ovat sanoneet ”mene vain pelaamaan tyttöjen kanssa, tee kaikki paremmin”, mutta en ole tehnyt mitään väärää. Pidän huolen omista asioistani ja teen asiat kuten haluan, Ruchelski sanoo videolla.

Asian nostivat esille Valorant-kilpapelaajat Vannesa ”panini” Emory ja Annie ”Annie” Roberts, joiden twiittien jälkeen vastaavista havainnoista ovat kertoneet kymmenet muut, kuten Sentinels-joukkueen Shahzeeb ”ShahZam” Khan.

– Yli 50 naista on kokenut JasonR-ilmiön. Hän näyttää [pelkkää] web-kameransa [kuvaa katsojille], jotta et näe kun hän mykistää [naispelaajat] tai poistuu pelistä, jos hänen joukkueessaan on nainen.. Hän manipuloi ja harhauttaa katsojiaan sanomalla aina pelinsä kaatuneen, kirjoitti Roberts.

Roberts huomautti, että vaikka Ruchelskilla on oikeus mykistää muita tai jättäytyä pois peleistä, on hänen käytöksensä kummallista. Roberts muistutti myös striimaajan valehdelleen, sillä tämä on useissa tilanteissa väittänyt pelinsä kaatuneen tai nettiyhteyden temppuilleen.

Ruchelski vähätteli asiaa striimissään, mutta julkaisi lopulta YouTube-kanavallaan pidemmän videon aiheesta. Tunnettu esports-nimi Jake Lucky kokosi ja julkaisi Twitterissä videon, jolla on niputettu yhteen Ruchelskin striimissään sanomia asioita.

– Miten epäkunnioitan naisia, jos en puhu heille? Miten? En tiennyt, että jos en ole vuorovaikutuksessa heidän kanssaan, se on epäkunnioittavaa heitä kohtaan, Ruchelski ihmetteli striimissään ja haukkui valittajia ”vitun nössöiksi”.

– En tue misogyniaa tai seksismiä. Enkä varsinkaan sitä, että vaimolleni ollaan ilkeitä ilman mitään syytä, Ruchelski puhisi.

Ruchelski myös muistutti pelanneensa useita kertoja naisten kanssa lähetyksissään. Somessa on kuitenkin useita videoita ja kommentteja, joissa hänen näytetään tai kerrotaan lähteneen pelistä jouduttuaan samaan joukkueeseen naisen kanssa.

Fortniten avulla suursuosioon noussut Tyler ”Ninja” Blevins oli vuosi sitten vastaavan kohun keskellä, kun New York Times julkaisi hänestä laajan haastattelun.

Blevins kertoi siinä tehneensä linjauksen, ettei pelaa naisten kanssa suorassa lähetyksessä. Hän kertoi syyksi mahdolliset seuraukset, kuten jatkuvan juoruilun ja pettämisväitökset. Blevins on naimissa pitkäaikaisen kumppaninsa Jessican kanssa.

28 vuotta elokuussa täyttävä Ruchelski on entinen kilpapelaaja, joka on urallaan pelannut hetken aikaa OpTic Gamingin ja FaZe Clanin kaltaisten tunnettujen nimien joukkueissa. Hänen Twitch-kanavallaan on tällä hetkellä 894 000 seuraajaa.