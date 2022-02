Lost Arkissa hahmoa ei voi vaihtaa pelipalvelimelta toiselle, joten moni joutuu odottamaan tunteja päästäkseen pelaamaan. Asiaan ei ole luvassa korjausta ainakaan hetkeen.

Lost Ark on verkkomoninpeli, jossa yhdistyvät fantasia ja roolipelaaminen. Suosion takia tietyille palvelimille päästäkseen voi joutua odottamaan jopa 9 tuntia, koska jonossa on tuhansia pelaajia.

Amazon Gamesin helmikuun alkupuolella julkaisemalla Lost Ark -verkkomoninpelillä on iso ongelma Euroopassa. Peli on niin suosittu ettei suosituimmille pelipalvelimille pääse jonottamatta, mikä voi viedä jopa useita tunteja.

Asiasta kirjoittavat muun muassa Eurogamer ja Assembly.

Eurooppa sai julkaisua varten 11 pelipalvelinta, kun vertailun vuoksi Pohjois-Amerikkaan tehtiin heti 22. Euroopan vähäisen palvelinmäärän takia pelaajat ovat jonottaneet jopa useita tunteja päästäkseen pelaamaan. Ongelma on jatkunut jo kaksi viikkoa.

– Keski-Euroopan palvelimet ovat täynnä eikä valitettavasti ole mitään keinoa lisätä pelaajien määrää maailmoja kohden. Palvelimien lisääminen ei ole mahdollista kaikkien yhdessä toimivien järjestelmien monimutkaisuuden takia, blogissa todetaan.

Keski-Euroopan palvelimella sijaitsee muun muassa Zinnervale, joka on esimerkiksi suomalaisten suosiossa. Sinne jonot ovat olleet pahimmillaan jopa yhdeksän tuntia.

Kuva otettu Zinnervale-palvelimen jonosta keskiviikkona 23.2. kello 14.40. Pelaamaan pääsi hieman kello 19 jälkeen.

Amazon Games on suosion takia pistänyt pystyyn Länsi-Euroopan -nimeä kantavan palvelinkokonaisuuden, mutta se ei ole ratkaissut ongelmaa. Pelissä ei voi nimittäin siirtää hahmoa toiselle palvelimelle. Uudet palvelimet on suunnattu ensisijaisesti siis uusille pelaajille tai heille, jotka suostuvat aloittamaan pelaamisen lähtöpisteestä.

Blogin mukaan hahmojen siirtäminen serveriltä on lisätty juuri pelin korealaisversioon, mutta sitä ei voida hyödyntää sellaisenaan länsimaissa julkaistussa versiossa. Eli tilanteeseen ei ole luvassa helpotusta ainakaan ihan lähiaikoina.

Amazonin ilmoitus koskien pelipalvelimien lisäämisen mahdottomuutta jo olemassa oleviin palvelinkokonaisuuksiin on kummastuttanut monia. Twitteristä löytyy satoja viestejä koskien aihetta.

– Jos tiesitte ettei [palvelinten lisääminen] onnistu myöhemmin, miksette tehnyt heti kahta pelipalvelinaluetta julkaisuun? Silloin tätä ongelmaa ei olisi, kummasteli eräs kommentoija.

Ilmainen Lost Ark on fantasiaa ja roolipelaamista yhdistävä monen pelaajan verkkomoninpeli. Peli julkaistiin Etelä-Koreassa vuonna 2019, mutta länsimaihin sen toi Amazon Games helmikuussa 2022.

Peli on tällä hetkellä yksi Steamin suosituimmista. Se on kerännyt julkaisun jälkeen lähes joka päivä yli miljoona samanaikaista pelaajaa. Parhaimmillaan pelaajia on ollut yhtä aikaa linjoilla 1,3 miljoonaa, joka on Steamin historian toiseksi suurin määrä. Edelle yltää vain PUBG: Battlegrounds 3,2 miljoonalla samanaikaisella pelaajalla.