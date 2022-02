Valkoihoinen striimaaja sanoi identifioituvansa mustaksi – Facebook rankaisi

Facebook reagoi nopeasti kohuun katkaisemalla striimaajan kumppanisopimuksen, joka mahdollistaa alustalla tienaamisen suorilla lähetyksillä.

FacebooKIN pelipuolella striimannut Jerry Banfield on menettänyt paikkansa alustan kumppaniohjelmassa, uutisoivat Dexerto ja Ginx.

Banfield sanoi suorassa lähetyksessä pelatessaan Call of Duty Warzone -peliä olevansa kyllästynyt olemaan valkoinen, joten hän identifioituu jatkossa mustaksi. Hän täsmensi vielä että tarkalleen afroamerikkalaiseksi.

Miehen sanomisista nousi välittömästi äläkkä somessa. Amerikassa vietetään parhaillaan Black History Monthia, jonka aikana juhlistetaan mustan väestön historiaa ja perinteitä.

Facebook ei katsonut kohua hyvällä. Yhtiön pelipuolen tili ilmoitti nopeasti Banfieldin saaneen potkut kumppaniohjelmasta, joka mahdollistaa esimerkiksi parempilaatuiset lähetykset ja eri tapoja tienata lähetyksillä Facebookissa.

– Kiitos kaikille jotka ilmoittivat tänä aamuna suorasta lähetyksestä, joka oli Black History Monthin hengen vastainen. Olemme katkaisseet suhteemme kyseiseen sisällöntuottajaan ja poistaneet hänet virallisista kumppanuusohjelmistamme, Facebook Gamingin Twitter-tilin kautta kommentoitiin tilannetta.

BanfielDillä on Facebookissa yli kaksi miljoonaa seuraajaa, joista pääosa on tullut ei-peliaiheisen sisällön takia. Hän on viime kuukaudet kuitenkin keskittynyt suoriin pelilähetyksiin. Banfield on kohun jälkeen jatkanut striimaamista palvelussa.