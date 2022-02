Vuoden odotetuin peli julkaistaan ensi viikolla – tällainen on Elden Ring

Elden Ring on fantasiatoimintaroolipeli, jossa pelaajan ohjaama soturi ottaa avoimessa maailmassa mittaa muun muassa eeppisistä hirviöistä.

Elden Ring on äänestetty muun muassa The Game Awardsissa vuoden 2022 odotetuimmaksi peliksi.

Vuosia odotettu ja useasti odotetuin peli -palkinnon sinä aikana napannut fantasiatoimintaroolipeli Elden Ring julkaistaan perjantaina 25. helmikuuta.

Pelissä ohjataan soturia, jonka tehtävä on tuhota puolijumalat, saada haltuunsa Elden-sormuksen sirpaleet ja tulla maailman pelastavaksi Elden-lordiksi. Välimaat-niminen maailma on jaettu kuuteen avoimeen osaan, joihin voi tutustua vapaasti omaan tahtiin.

Elden Ringistä on nyt julkaistu viimeinen kattava traileri, joka avaa pelin tarinaa, esittelee ominaisuuksia ja upeaa pelimaailmaa. Pelin pegi-ikäraja on 16.

Elden Ringin ohjaaja on Hidetaka Miyazaki, joka tunnetaan Demon’s Soulsista, Dark Soulsista, Bloodbornesta ja Sekiro: Shadows Die Twicesta. Peliä on ollut tekemässä myös Game of Thronesin luoja, fantasiakirjailija George R. R. Martin.

Miyazakin aiemmat hittipelit ovat synnyttäneet uudenlaisen peligenren, Soulslike. Niissä pelaaja heitetään yleensä heti alussa syvään päätyyn ilman sen kummempia ohjeita tai vinkkejä. Asetelma on iskenyt miljooniin pelaajiin, jotka haluavat, että heitä rangaistaan pienistäkin virheistä. Elden Ring ei näytä olevan poikkeus.

Elden Ring on äänestetty odotetuimmaksi peliksi muun muassa The Game Awardsissa (2020, 2021) Golden Joystick Awardsissa (2021) ja Gamescomissa (2021). Se on tällä hetkellä Steamin toivelistatuin peli.

Peli julkaistaan PlayStation 4:lle ja 5:lle, Xbox Onelle, Xbox Series X|S:lle sekä pc:lle. Elden Ring on FromSoftwaren kehittämä ja Bandai Namcom Entertainmentin julkaisema.

Ilta-Sanomien arvio Elden Ringistä on luettavissa julkaisuviikolla.

Game Informerin alkuvuodesta julkaisema pelikuvavideo Elden Ringistä: