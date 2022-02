Daniel ”D1gg3r1” Luusua siirtyy FaZeen, joten Joona ”NOOKIE” Närvänen vahvistaa ENCEä.

Suomalaisen PUBG: Battlegrounds -pelaajan Daniel ”D1gg3r1” Luusuan ura jatkuu pelin historian menestyneimpiin joukkueisiin kuuluvassa FaZe Clanissa

Luusuan uudet pelikaverit ovat norjalainen Ludvik ”Aitzy” Jhansen, tanskalainen Gustav ”Gustav” Blønd ja brittipelaaja Christopher ”Fexx” Wheddon. Joukkue debytoi maaliskuussa pelattavassa G-Loot-suurturnauksessa.

FaZe Clan on yksi esportsin suurimmista nimistä, joka ilmoitti viime syksynä aikeistaan listautua pörssiin. Organisaation arvoksi kerrottiin miljardi dollaria. FaZen PUBG-joukkueessa on aiemmin pelannut suomalaisista Anssi ”mxey” Pekkonen (2017–2020).

Luusua siirtyy FaZeen ENCEstä, jossa hän pelasi edelliset kaksi vuotta. ENCEn kanssa hän ei voittanut isoja turnauksia, mutta joukkue menestyi niissä tasaisesti. Viime vuoden MM-kisoissa ENCE oli yhdeksäs.

ENCE on jo julkistanut Luusuan korvaavan pelaajan, joka on Joona ”NOOKIE” Närvänen. 26-vuotias Närvänen on pelannut urallaan muun muassa Winstrike-, Saunabois- ja SKADE-joukkueissa.

Närväsen entisistä joukkuekavereista ENCEssä pelaa Olli ”Tiikzu” Saarikoski. Joukkueeseen kuuluvat lisäksi Miro ”Rustanmar” Ruotsi ja Saku ”SKUIJKE” Sajakoski. Uusittu ENCE debytoi FaZen tavoin G-Lootissa.