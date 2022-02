Martha Is Deadin sensuroimattomaan versioon pääsevät käsiksi pc- ja Xbox-pelaajat.

Martha is Dead -pelin tapahtumat sijoittuvat Italiaan ja vuoteen 1944. Odotettu kauhupeli on eräänlainen psykologinen trilleri, jossa hämärtyvät taikausko, sotatragediat ja todellisuus.

Ensi viikolla julkaistava Martha Is Dead -peli on joutunut Sonyn sensuuriin PlayStation-version osalta.

Pelin Twitter-tilillä kerrotaan kehittäjien joutuneen yllättäen tekemään muutoksia PlayStation 4:lle ja 5:lle julkaistaviin versioihin. Pelistä on poistettu jotain elementtejä, mutta kehittäjät eivät kerro mitä.

– Wired Productions ja LKA ovat aina olleet avoimia ja rehellisiä Martha Is Deadin sisällön suhteen. Pelissä olevista arkaluontoisista kuvauksista on kerrottu jatkuvasti medialle pelin julkistamisen jälkeen (2019). Tämä sisältö on myös merkitty selkeästi ja toistuvasti ennen kuin aloittaa pelaamisen, twiitissä taustoitetaan pelin kehitystä.

Huhujen mukaan PlayStation-versiosta olisi poistettu kohtaus, jossa pelaaja tekee toisen ihmisen kasvoista naamion itselleen.

Pc- ja Xbox-pelaajat pääsevät pelaamaan kehittäjien suunnittelemaa alkuperäisversiota. Peli on saanut K18-ikärajan ja syystä.

Martha Is Dead on ensimmäisen persoonan psykologinen kauhupeli, jonka tapahtumat sijoittuivat Italiaan ja vuoteen 1944. Pelissä ohjataan Giuliaa, jonka kaksoissisko Martha löydetään hukkuneena. Trillerissä hämärtyvät taikausko, sotatragediat ja todellisuus, kun pelaaja selvittää, mitä Marthalle tapahtui.

Peli julkaistaan torstaina 24.2. PlayStation-pelaajat pääsevät halutessaan silloin pelaamaan digitaaliversiolla, koska muutoksen takia fyysisen version julkaisu viivästyy parilla viikolla.