Microsoft-pomo lupaa: Call of Duty pysyy PlayStationilla

Microsoft sitoutuu julkaisemaan Activision Blizzardin suosikkipelit kilpaileville alustoille jatkossakin.

Call of Duty -pelisarja myy miljoonia vuodesta toiseen. Kuva syksyllä 2021 julkaistusta Vanguard-pelistä.

Call of Duty ja muut Activision Blizzardin suosikkipelit pysyvät jatkossakin PlayStationilla, sanoo Microsoft-pomo Brad Smith yhtiön sivuilla julkaistussa blogissa.

Microsoft ilmoitti tammikuussa ostavansa Activision Blizzardin 60 miljardilla eurolla. Kaupan uskotaan toteutuvan kesään 2023 mennessä, mutta se vaatii Yhdysvaltain kauppakomission hyväksynnän.

Hyväksyntää varten Smith on avannut blogissa tulevaisuuden suunnitelmia. Näihin kuuloo se, että Microsoft kunnioittaa Activision Blizzard nykyistä julkaisusopimusta PlayStationin kanssa. Suosikkipelit julkaistaan PlayStationille myös jatkossa, Smith lupaa.

PlayStation-pelaajat ovat useita vuosia päässeet nauttimaan etukäteen Call of Dutyn lisäsisällöstä, joka on saatettu tuoda muille alustoille vasta kuukausia myöhemmin. Microsoft voi tulevaisuudessa tehdä vastaavan tempun Xbox- ja pc-pelaajia ajatellen, mutta pitää pelisarjan silti PlayStationilla.

Alustakohtaiset yksinoikeuspelit ovat nykypäivänä järeitä myyntivaltteja, mutta Microsoft on osittain valinnut toisenlaisen strategian. Yhtiö on markkinoinut jo hyvän aikaa näkyvästi kuukausimaksullista Xbox Game Pass -palvelua, johon on lisätty heti julkaisupäivänä Halo Infiniten ja Forza Horizon 5:n kaltaiset hittipelit.

Smithin mukaan Microsoftilla on PlayStationin lisäksi suunnitelmia julkaista Activision Blizzardin pelejä esimerkiksi Nintendolle. Vuonna 2017 julkaistu Nintendo Switch -käsikonsoli on myynyt jo huikeat 100 miljoonaa kappaletta.