Snoop Dogg puki Super Bowl -esitykseensä kaksi kaulakorua – toinen oli todellinen yllätys

Snoop Doggin kaulaa koristivat lavalla levy-yhtiön ja esports-brändin näyttävät korut.

Super Bowlin voitti tänä vuonna Los Angeles Rams, mutta monet muistavat tapahtuman hip hop -legendojen tähdittämästä puoliaikashow’sta.

Lavalle astelivat Dr. Dren johdolla Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Snoop Dogg sekä yllätysvieras 50 Cent. Vajaat 15 minuuttia kestävän esityksen aikana kuultiin artistien jättihittejä vuosien varrelta.

50-vuotias Snoop Dogg esiintyi puoliajalla värikkäässä verkkariasussaja hänen kaulassaan roikkui kaksi korua. Suurempi ja näyttävämpi liittyi Death Row Records -levy-yhtiöön, jonka Snoop Dogg osti viime viikolla. Räppärin ura alkoi legendaarisella Death Row’lla.

Toinen koru oli sen sijaan melkoinen yllätys, sillä se oli FaZe Clanin nimeä kantava timanttinen kultakoru. FaZe Clan on yksi maailman suurimmista esports-brändeistä, johon eri bisneksiin rahojaan sijoittanut Snoop Dogg ei kuitenkaan liity millään tavalla.

Snoop Doggin kaulaa koristi levy-yhtiön ja esports-brändin mukaiset korut.

FaZe Clan ilmoitti Super Bowl -viikolla aloittaneensa yhteistyön NFL:n kanssa. NFL hakee yhteistyöllä nuorempia katsojia liigalleen. Yhteistyön takia FaZe ja sen jäsenet olivat vahvasti läsnä Super Bowlissa, jossa koru luovutettiin räppärille.

Vuonna 2010 perustettu FaZe Clan on esportsin ja pelaamisen meganimiä, jolla on vannoutunut seuraajakunta. FaZe on vuosien varrella ollut otsikoissa myös monista kohuista, kuten entisen Fortnite-tähtensä rahoihin liittyvistä väitteistä ja kryptohuijauksista.

FaZeen ovat rahojaan sijoittaneet muun muassa Migos-yhtyeestä tuttu räppäri Offset, muusikko Swae Lee, musiikkimoguli Jimmy Iovine sekä koripallotähden LeBron Jamesin poika Bronny ”FaZe Bronny” James.

Syksyllä 2021 FaZe ilmoitti aikeistaan listautua pörssiin miljardin dollarin arvolla. Uutinen yllätti monet alan asiantuntijat.

Snoop Dogg on ollut viime aikoina otsikossa häntä vastaan nostetun siviilikanteen takia. Kanteen nostanut nainen sanoo räppärin käyttäneen häntä seksuaalisesti hyväkseen toukokuussa 2013. Snoop Dogg on kiistänyt väitteet.