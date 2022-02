Hittipeli täynnä karua sikailua: Yli 160 000 pelikieltoa 1,5 vuodessa

Huijareista on käytännössä mahdoton päästä eroon nettipeleissä. Useimmat peliyhtiöt eivät kuitenkaan luovuta.

Rainbow Six Siege on suosittu räiskintäpeli, jolla on myös vahva kilpapelipuoli.

Huijaaminen on nettipelaamisen suurin ongelma, johon ei tunnu löytyvän ratkaisua peliyhtiöiden sitkeistä yrityksistä huolimatta. Viimeisimpänä huijareihin liittyvää dataa on jakanut Ubisoft.

Yhtiö kertoo Twitterissä antaneensa viimeisen 1,5 vuoden aikana yli 160 000 käyttökieltoa Rainbow Six Siege -pelaajille huijaamisesta. Ennätyskuukausina huijareita on jäänyt nalkkiin peräti 12 000.

Ubisoftin mukaan taistelu huijareita jatkuu. Huijauksenestotiimiin on palkattu uusi henkilö, joka tutkii esimerkiksi huijareista tehtyjä someilmoituksia. Yhtiö suosittelee kuitenkin käyttämään pelinsisäistä ilmoitusjärjestelmää, joka on ensisijainen tapa löytää huijarit.

Somen kautta ilmoituksia huijareista on tehnyt muun muassa vuoden 2018 maailmanmestari Ville ”SHA77E” Palola, jonka Twitter-tililtä löytyy useampi twiittejä huijareista.

Ubisoft kokeilee myös muita tapoja vähentää huijareiden määrää. Seuraavan pelikauden alkaessa pelaajan pitää yhdistää puhelinnumeronsa pelitiliin, jos haluaa pelata pelinsisäisessä kilpajärjestelmässä (ranked).

Rainbow Six Siege on ensimmäisen persoonan taktinen räiskintäpeli, joka on pelattavissa pc:n lisäksi PlayStation 4:llä ja 5:llä, Xbox Onella sekä Xbox Series X|S:llä. Siegessä on myös maailmanlaajuisesti vahva kilpapelipuoli, jossa kilpailevat NIPin, FaZe Clanin ja Team Liquidin kaltaiset esports-meganimet.