Striimaaja pujotteli liikenteessä luksus-Audillaan – eihän se hyvin päättynyt

Striimaaja jakoi kolarin jälkeen kuvan osumaa ottaneesta autostaan seuraajilleen, mutta karu totuus selvisi vasta myöhemmin.

Ukrainalainen striimaaja ja tubettaja Vadim ”Evelone” Kozakov oli maanantaina osallisena autokolaria, joka myöhemmin paljastui nuoren miehen itsensä aiheuttamaksi.

Cybersport.run mukaan Kozakov ajoi toisen auton perään Audi RS7 -urheiluautollaan. Tilanne tallentui videolla, joka on ladattu YouTubeen. Kozakov pujotteli useamman auton välistä, mutta ei ehtinyt hidastaa tarpeeksi välttääkseen osuman edessä hidastaneen Ford Fusionin kanssa.

Kozakov jakoi pian kolarin jälkeen kuvan autostaan Telegram-ryhmäänsä saatesanoilla ”oops”. Kuvan perusteella Audin keula otti melkoisen osuman, ja se jouduttiin hinaamaan pois paikalta. Seuraajilleen hän ei kertonut olleensa itse syyllinen kolariin.

Striimaajan Audi on vuosimallia 2021. Suomessa auton alkaen hinta lähtee 186 000 eurosta. Cybersportin mukaan Kozakovin autossa on lisävarusteita reilulla summalla. Auto on nähtävillä esimerkiksi alla olevasta Instagram-kuvasarjasta.

Kozakovilla on Twitchissä yli kaksi miljoonaa seuraajaa, YouTubessa 764 000 ja Instagramissa 678 000. Entinen Fortnite-kilpailija on viimeisen vuoden aikana tehnyt muun muassa Counter-Strike-aiheista sisältöä.

Hänen seurantalähetyksensä CS:n suuresta PGL Major Stockholm -finaalista keräsi viime vuoden lopulla 115 000 samanaikaista katsojaa. Se oli suosituin ei-studion tekemä seurantalähetys koko turnauksen ajalta, kertoo Cybersport.