Mario-jalkapalloa, uusia ratoja Mario Kartiin, Kirbyn uudet seikkailut, Switch Sports... Tältä näyttää Nintendon vuoden 2022 pelitarjonta.

Switch Sports (pystykuva), Mario Strikers: Battle League (oikea yläkulma) ja Kirby and the Forgotten Land (oikea alakulma) ovat Switchin vuoden 2022 uutuuspelejä.

Nintendo on esitellyt tulevia pelejään ja niiden lisäsisältöjä. Tänä vuonna päästään pelaamaan muun muassa uutta Mariota ja Splatoonia. Lisäksi yksi Wiin myydyimmistä peleistä palaa uudistettuna.

15 vuoden tauon jälkeen Mario Strikers -sarja palaa, kun 10. kesäkuuta julkaistaan Mario Strikers: Battle League -jalkapallopeli. Perinteiseen jalkapalloon on tuotu uutta virtaa sallimalla esimerkiksi taklaukset, joiden lisäksi yllätyksiä tuovat erikoisesineet ja -potkut.

Pinkin Kirby-hahmon seikkailut jatkuvat 25. maaliskuuta julkaistavalla Kirby and the Forgotten Land -pelillä. Uusi traileri esittää mouthful-ominaisuuden, jota hyödyntämällä Kirby pystyy muuntautumaan vaikka autoksi, liitovarjoksi tai vesitykiksi.

Kovasti odotettua Mario Kart 9:ää ei esitelty, mutta myyntihitti Mario Kart 8 saa uusia ratoja jo maaliskuussa. Pelin Switch-versioon lisätään vuoden 2023 loppuun peräti 48 rataa kuudessa erässä. Booster Course Pass -kausipassin hinta on 25 euroa. Uudet radat saa veloituksetta, jos on Switch Online Expansion Pack -tilaaja.

Nintendo Wii -konsolin megahitti Wii Sports saa jatkoa, kun Nintendo Switch Sports julkaistaan 29.4. Pelissä on mukana ainakin tennis, keilailu sekä jalka-, sulka- ja lentopallo. Wii Sports on myynyt hurjat 82 miljoonaa kappaletta.

Disney-hahmoihin perustuva ajopeli Disney Speedstorm päästää ohjastamaan Aku Ankan, Mulanin ja Tarmo ”Tare” Karvasen kaltaisia suosikkihahmoja. Ilmaispeli julkaistaan Switchin lisäksi ”muille konsoleille” kesän aikana.

Tänä vuonna Switchille julkaistaan lisäksi muun muassa Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp (huhtikuussa), Splatoon 3 (kesällä), Fire Emblem Warriors: Three Hopes (kesäkuussa) ja suositun Xenoblade Chronicles -roolipelisarjan kolmas osa (syyskuussa). Sekä erittäin odotettu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Koko Nintendo Direct -tilaisuus on katsottavissa alta:

Switch on Nintendon historian kolmanneksi myydyin laite ja yhtiön suosituin konsoli, kertoo Polygon. Switch on myynyt tähän mennessä yli 103 miljoonaa laitetta. 100 miljoonan myydyn konsolin rajapyykki ylittyi ennätysnopeasti.

Käsikonsoleista Switchin edelle yltävät Game Boy (118 miljoonaa) ja Nintendo DS (154 miljoonaa). Nintendon toimitusjohtajan Shuntaro Furukawan mukaan Switch on nyt puolivälissä elinkaartaan, joten se voi vielä kivuta Nintendon kaikkien aikojen myydyimmäksi laitteeksi.