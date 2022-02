Main ContentPlaceholder

Esports

Odotettu peli vihdoin Eurooppaan, suosio pani Steamin polvilleen – myynti kielletty kahdessa maassa

Lost Arkin on viimeisin World of Warcraftin -tappajapeli. Eteläkorealaispelin ikäraja on K18.

Lost Ark on viimeisin MMORPG eli massiivinen monen pelaajan verkkoroolipeli, josta povataan hittiä.