America’s Armyn saaga päättyy 20 vuoden jälkeen.

Yhdysvaltain armeijan julkaisema America's Army -sotapeli lopetetaan, uutisoi Vice. Ilmaisen pelisarjan ensimmäinen osa julkaistiin vuonna 2002 (Recon) ja viimeinen 2015 (Proving Grounds).

Palvelimet suljetaan 5. maaliskuuta 2021. Samalla peli poistetaan PlayStation-kaupasta ja Steamista. Maaliskuun alun jälkeen peliä voi pelata vielä offline-tilassa tietokonetta vastaan.

Ensimmäisen persoonan taktisessa sotapelissä pelaaja ohjasi amerikkalaissotilasta, joka taisteli joukkonsa kanssa terroristeja vastaan. Pelisarjassa keskityttiin tehtävien suorittamiseen, joukkueena työskentelyyn ja uhkatilanteissa toimimiseen.

Pelisarja keskittyi alusta asti realistisuuteen, joten esimerkiksi osuma jalkaan hidasti etenemistä ja sai hahmon klenkkaamaan. Yleisimmät ensiapukäytännöt tulivat opetusmateriaaliksi peliin kolmannessa osassa.

America’s Army -pelisarjaa käytettiin ensisijaisesti nuorten rekrytointiin.

Peli kehitettiin yhdysvaltalaisnuorten rekrytointia varten, mistä sitä on kritisoitu alusta asti. Ensimmäisen osan julkaisuvuonna 2002 ilmaiset sotapelit olivat vielä harvinaisia, joten se keräsi heti valtavasti huomiota – varsinkin nuorilta.

Huippuyliopisto Massachusettes Institute of Technologyn eli MIT:n vuonna 2008 julkaiseman tutkimuksen mukaan pelillä oli selvä vaikutus nuorten suhtautumiseen armeijaa kohtaan. Sen mukaan 30 prosenttia 16–24-vuotiaista nuorista suhtautui positiivisemmin armeijaan pelin takia. Pelillä oli myös enemmän vaikutusta rekrytointiin kuin muilla armeijan markkinointikeinoilla.

Yhdysvaltain armeija on viime vuosina siirtänyt resursseja kilpapelaamiseen. Sillä on oma esports-joukkue, jonka nimissä on sponsoroitu muun muassa Call of Duty -pelisarjan virallista liigaa.