Nyt se on varmaa: Uusi GTA työn alla

Pelin nimeä, julkaisuajankohtaa ja muita oleellisia tietoja saadaan toistaiseksi vielä odottaa.

Rockstar Games on vahvistanut Grand Theft Auto -pelisarjan seuraavan osan olevan työn alla. Asiasta on huhuttu jo vuosia, mutta odotettu vahvistus on viimeinkin saatu myös itse studiolta.

– Iloksemme ilmoitamme uuden GTA-sarjan pelin olevan tällä hetkellä aktiivisessa kehityksessä, pelistudio kertoi Twitterissä.

Tuleva GTA on pelisarjan kahdeksas niin sanottu pääpeli. Toistaiseksi ei ole tietoa tulevan osan nimestä. Huhuissa on puhuttu GTA VI:stä, joka olisi nimen osalta suoraa jatkoa edelliselle pelille.

Pelitoimittaja Jason Schreier aavistelee pelin ilmestyvän vuonna 2024. Hän ei olisi yllättynyt, jos Rockstar vahvistaisi seuraavan osan nimen vielä tämän vuoden puolella.

Pelisarjan viimeisin osa eli GTA V on jo kahdeksan vuotta vanha. Se on ollut niin iso menestys, että peli on pian julkaistu jo kolmelle konsolisukupolvelle.

GTA V:tä on myyty uskomattomat 160 miljoonaa kappaletta. Pelin suursuosion selittää erityisesti verkkopelitila, joka on yhä huippusuosittu.

Xbox Series X|S:n tai PlayStation 5:n onnelliset omistajat pääsevät 15. maaliskuuta pelaamaan uudelle konsolisukupolvelle räätälöityä GTA V:tä, joka lupaa 4K-tarkkuuden lisäksi ruudunpäivitysnopeudeksi 60 fps, nopeammat latausajat ja muita parannuksia. Samalla julkaistaan vain Online-verkkopelitilan sisältävä peliversio.