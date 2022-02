Main ContentPlaceholder

Esports

Mahtava taso­loikka tarjolla ilmaiseksi – nyt ei kannata viivytellä

Yooka-Laylee and the Impossible Lair on yksi viime vuosien kehutuimmista tasoloikista.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair on saanut positiivisen vastaanoton sekä kriitikoilta että pelaajilta.