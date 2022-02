Minecraft-projekti sai pelaajilta yli miljoona euroa – sitten tekijät katosivat

Blockverse myi nft:tä yli miljoonalla eurolla. Pian kauppojen jälkeen koko projekti ajettiin alas. Tekijät kertovat syyksi häirinnän ja kiistävät huijauksen.

Suosittuun Minecraft-peliin sijoittuva Blockverse-projekti olikin iso huijaus, uutisoi muun muassa PC Gamer. Minecraftin kehittäjä Mojang, jonka omistaa Microsoft, ei liity projektiin.

Blockverse myi pelaajille yhteensä noin 1,2 miljoonalla dollarilla (reilut miljoona euroa) nft:tä, jonka ostajille luvattiin pääsy uudenlaiselle Minecraft-palvelimelle.

Tarjolla olleet 10 000 nft:tä menivät kaupaksi kahdeksassa minuutissa. Yhdestä nft:stä pyydettiin 0,05 ethereumia, joka on nykykurssilla noin 120 euroa. Blockverse on myös saanut osan nft-jälleenmyynnistä, joka on 794 ethereumia eli lähes kaksi miljoonaa euroa.

Nft:t (non-fungible token) ovat digitaalisia teoksia, joiden ainutkertaisuuden todistaa lohkoketju. Digitaalinen tunniste toimii aitoustodistuksena.

Vain pari päivää myyntiryntäyksen jälkeen karu totuus paljastui pelaajille, kun Blockversen verkkosivu sekä peli- ja Discord-palvelin suljettiin. Blockverse on Twitter-tilillään kiistänyt kyseessä olevan huijaus. Tilin mukaan projekti ajettiin alas pelaajilta tulleen häirinnän takia.

– [Pelaajien] pelko, epävarmuus ja epäilys muuttui nopeasti häirinnäksi ja uhkailuksi. Tiimimme noteerasi tämän ja poisti paniikissa Discord-palvelimen. Kaikki muu suljettiin jatkuvan häirinnän estämiseksi. Suunnitelma oli avata kaikki, kunhan tilanne rauhoittuu, tilillä kirjoitetaan.

Tilanne ei ole kuitenkaan rauhoittunut vaan pahentunut entisestään. Kirjoituksen mukaan tekijätiimi keskustelee alan ammattilaisten kanssa seuraavista askelista. Tekijöiden mukaan tarkoitus on ottaa mukaan ammattilaisia, joille annetaan pääsy kaikkeen projektiin liittyvään.

Viestin jälkeen Blockversen Twitter-tili ei ole ollut aktiivinen. Verkkosivut tai Discord- ja pelipalvelin eivät ole myöskään toiminnassa.

PC Gamerin mukaan tekijät ovat valmiita luovuttamaan projektin yhteisölle ja pelaajille, mutta haluavat pitää nft-myynnistä saadut rahat. Toistaiseksi tilanne ei ole edennyt suuntaan tai toiseen.