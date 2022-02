Sony takoo rahaa pelaamisella – PS5:n odottajille huonoja uutisia

Sirupula vaikuttaa myös tänä vuonna PlayStation 5 -toimituksiin.

PlayStation 5 -konsolin saatavuus on ollut kehno jo yli vuoden. Sirupula vaikeuttaa toimituksia myös tänä vuonna.

Sony kertoi viimeisimmän osavuosikatsauksensa yhteydessä yhtiön pelipuolen tuoton osuuden kasvaneen merkittävästi.

Loka-joulukuun 2021 välillä pelipuolen liikevaihto oli 6,28 miljardia euroa, josta voittoa tuli 717 miljoonaa. Vuotta aiemmin liikevaihto oli samalta ajanjaksolta 6,8 miljardia euroa ja voitto 624 miljoonaa.

Maksullisella PlayStation Plus -tilauspalvelulla menee paremmin kuin koskaan. Maksavia asiakkaita on nyt 48 miljoonaa. Pelien digimyynnin osuus on kasvanut jo 62 prosenttiin. Digimyynnit näkyvät positiivisesti pelipuolen tuloksessa.

PS5-konsoleita on myyty maailmanlaajuisesti 17,3 miljoonaa kappaletta. Sony ei ole pystynyt vastaamaan konsolin kysyntään sirupulan takia. Yhtiö onkin laskenut tulevan vuoden myyntiodotuksia yli 3,3 miljoonalla kappaleella (14,8 miljoonasta 11,5 miljoonaan).

PlayStation on Sonyn toiminnassa yksi tuottoisimmista osa-alueista. PlayStationin osuus liikevoitosta on jo yli neljänneksen.

Tuleva vuosi on PlayStation-faneille melkoista herkkua – jos he saavat uutuuskonsolin käsiinsä. Kauan odotettu ajopelisarja Gran Turismo palaa seitsemännellä osalla, joka julkaistaan maaliskuussa. Vuoden muita isoja yksinoikeuspelejä ovat God of Warin jatko-osa sekä Horizon Forbidden West.