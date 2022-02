Jättihitti God of War vihdoin pc:lle – tässä 4 tuoretta pelien helmeä

IS:n helmikuun pelitärpeissä on laadukasta viihdettä useampaan makuun.

Alkuvuosi on ollut kaikkea muuta paitsi tavanomaisen hiljaista aikaa videopelien puolella.

Videopelien maailmassa on tapahtunut alkuvuonna paljon. Ykköspuheenaihe on ollut Microsoftin laajentuminen, kun se osti mykistävällä 68,7 miljardin dollarin summalla koko Activision Blizzardin. Kauppa sisältää liudan pelistudioita, pelisarjoja ja klassisia tuotemerkkejä.

Myös Sony ilmoitti hankkineensa Halo- ja Destiny-peleistä tunnetun Bungie-studion verrattain vaatimattomalla mutta väkevällä 3,6 miljardin dollarin summalla. Saa nähdä, miten suursatsaukset muovaavat pelien kenttää tulevaisuudessa.

Tämän ohella aika on ollut mielenkiintoista pelijulkaisuiden puolella. Helmikuun pelitärpeissä käsitellään PS4:n hittipeli pc:llä, koirien valokuvausta ja koko perheen pulmanratkontaa. Annin kruunaa tällä kertaa kerrassaan huikea frisbeepeli.

God of War

God of War on raju ja mekaniikaltaan kiehtova tapaus, mutta ilahduttavasti peli on myös rytmiltään taidokas. Rauhalliset hetket, kuten taikasian suojelu tässä, ovat tärkeitä pitkässä seikkailussa.

(Kehittäjä: Santa Monica Studio. Saatavilla: Pc, PS4, PS5. Pegi 18.)

Yksi viime aikojen vaikuttavimmista toimintapeleistä tekee komean paluun. Kyseessä on vuonna 2018 PS4:lle julkaistu God of War, joka lukeutuu koneensa näyttävimpiin peleihin. Kovaotteinen mutta ihmeen herkkä kokonaisuus saapuu vuorostaan tyylipuhtaasti pc:lle.

Tarjolla on uusia ja näyttäviä tehosteita, kuvatarkkuutta voi nostaa ja mukana on tuki ultra wide -laajakuvanäytöille. Oleellisinta on sulava ruudunpäivitys, joka tekee pelaamisesta luontevampaa. Eikä hassumpaa, että peli rullaa hyvin myös heikommilla tietokoneilla.

Kahdeksas God of War muistetaan siitä, että riskejä ottamalla se uudisti koko pelisarjan ja osoittautui lopulta sarjan parhaaksi osaksi. Antiikin Kreikan tarustoon pohjaava päähahmo on paennut menneisyyttään alueelle, joka ammentaa norjalaisesta mytologiasta. Nyt toiminta ja kentät ovat entistä moniulotteisempia.

Yllättävintä on tarinan merkitys. Yrmeällä hahmolla on poika, jonka hän ottaa mukaan matkalle järjettömän väkivallan keskelle. Tarkoitus on viedä kuolleen äidin tuhkat vuorenhuipulle. Kukapa olisi uskonut, että tästä nousee esiin aidosti koskettava tarina isän ja pojan suhteesta?

Pupperazzi

Pupperazzi on täynnä mainioita yksityiskohtia, kuten koiria muistuttavia katulamppuja. Erillisestä listasta puolestaan näkee aina, millaisia kuvia pitäisi ottaa. Paijaamalla piskit saa poseeraamaan.

(Sundae Month. Pc, Xbox One, Xbox Series. Pegi 3.)

Valokuvaus on nykypelien ilmiö. Useat pelit sisältävät niin sanotun photo mode -tilan, jossa kameraa voi liikuttaa vapaasti pelitilanteen ulkona ja napsia kaikesta haluamiaan otoksia. Valokuvaamiseen varaan on rakennettu hiljattain myös kokonaisia pelejä.

Pupperazzi on niistä tuorein ja hyväntuulisin tapaus. Eikä sen sisältöä voisi olla helpompi tiivistää: valokuvauspeli koirista. Simppelistä ideasta kasvaa onneksi mukavan monipuolinen ja kookas kokonaisuus.

Ilmapiiri on aurinkoisen kutsuva pelin alkaessa rannalta, jossa koirat telmivät vapaasti. Mielikuva vain vahvistuu kulkiessa humorististen alueiden läpi. Koirat elävät vailla ihmisiä kaduilla, puistoissa tai vaikkapa kolikkopelihalleissa. Kaikilla on kivaa ja hännät heiluvat.

Kun on ottanut tehtävälistan mukaisia valokuvia, ne lisätään pelin sisällä kuvitteelliseen someen. Siellä hauvat arvioivat ne ja ryhtyvät sitten seuraajiksi. Eteneminen palkitaan myös erilaisilla filmirullilla ja linsseillä, jotka innostavat taas testaamaan omia rajoja kuvaajana.

Big Brain Academy: Brain vs. Brain

Lempeä pulmapeli on hyvä yksin, mutta hauskinta yhdessä. Moninpelin mainio idea on, että kaikki neljä pelaajaa asettavat haasteen haluamakseen, joten suoritukset vertautuvat keskenään reilusti.

(Nintendo. Switch. Pegi 3.)

Tämä ei varmasti ole viime aikojen räjähtävin comeback, mutta mieluisa se on joka tapauksessa. Koko perheen Big Brain Academy: Brain vs. Brain tuo takaisin pulmasarjan, joka nautti suosiota vuosituhannen alussa. Sen kahta edellistä peliä myytiin yli seitsemän miljoonaa kappaletta.

Aikoinaan hyväksi havaittuun toteutukseen ole nyt kummemmin puututtu. Idea on yhä läpäistä nopeassa tahdissa ja peräkkäin pulmia, jotka jakautuvat omiin luokkiin. Tarjolla on muun muassa kuva-arvoituksia, laskutehtäviä ja muistitestejä. Vaikeustason saa säätää omaan makuun.

Mutta oli valinta mikä tahansa, oikeiden vastausten jälkeen haaste ja tempo kasvavat hieman. Tunnelma kiristyykin kihelmöiväksi, jos onnistuu putkessa. Hyväntuulisen pelin vahvuus kuitenkin on, että se osaa alati kannustaa – myös epäonnistuessa.

Brain vs. Brain haluaa, että sitä pelattaisiin vähän kerrallaan ja kauaskantoisesti päiviä peräkkäin. Yksinpeli kiinnostaa näin ollen vain pätkissä, mutta yhtäjaksoisesti pelattuna tämä on parasta porukassa. Ja silloin kannustaminen onkin sitten itsestä kiinni.

Windjammers 2

Windjammers 2 toimii nettimoninpelissä erinomaisesti. Vauhdikas peli käyttää kamppailupelien suosimaa rollback-nettikoodia, mikä tarkoittaa, että yhteys ei töki ja ohjaus tuntuu luontevalta.

(Dotemu. Pc, PS4, PS5, Stadia, Switch, Xbox One, Xbox Series. Pegi 3.)

On ollut mielenkiintoista nähdä, miten videopelit ovat kehittyneet viime aikoina. Peleissä käsitellään nykyään painavia aiheita ja niiden tarinankerrontaan panostetaan. Mutta yhtä lailla antoisia ovat perinteisemmät pelit, jotka keskittyvät puhtaasti hauskanpitoon.

Windjammers 2 on juuri tällainen, ensi näkemältä hurmaava peli. Sarjakuvamainen grafiikka on värikkään yksityiskohtaista ja musiikki letkeän iloista. Myös itse pelaaminen tuntuu helposti lähestyttävältä. Ohjain käteen ja menoon pääsee hetkessä mukaan.

Mutta samalla tajuaa, miten syvällisestä mekaniikasta on kyse. Ylävinkkelistä nähtävässä, yhdellä yhtä vastaan kisattavassa pelissä heitellään frisbeetä vastustajan maaliin. Anti muistuttaa tennistä tai ilmakiekkoa, mutta tämä on oma juttunsa.

Frisbeen vimmaisen viskomisen lomassa on käytettävä juoksupyrähdyksiä, blokkeja, passauksia, kimmahduksia, löysiä kaariheittoja ja ruudunräjäyttäviä erikoisliikkeitä. Ajoitus on kaikki kaikessa: salamannopeita refleksejä ja taktista silmää vaaditaan.

Windjammers 2 tarjoaa ehtaa, vanhan koulukunnan huippuunsa hiottua pelimekaniikkaa. Tätä pelataan vielä pitkään.