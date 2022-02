Jopa EA myönsi: Battlefield 2042 on floppi – uudet suunnitelmat suututtivat pelaajat

Battlefield 2042:n vaikeudet jatkuvat. Peli on floppi, myönsi EA:n toimitusjohtaja Andrew Wilson.

Battlefield 2042:n päivitetty tulostaulukko on tulossa, mutta vasta maaliskuussa. Nykyinen kuvassa näkyvä tulostaulukko ei ole pelaajien mieleen.

EA:n loppuvuoden 2021 ykköspeli oli Battlefield 2042, joka on ollut karmaiseva farssi ja yksi pelialan suurimmista epäonnistumisista viime vuosilta.

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä EA kertoi viimeisimmän katsauskautensa (Q3/2022) olleen yhtiön kaikkien aikojen suurin ja tuottoisin. Rahaa toivat erityisesti Apex Legends ja FIFA-pelisarja.

– Battlefield 2042:n lanseeraus ei täyttänyt odotuksia, toimitusjohtaja Andrew Wilson myönsi tuloskatsauksessa.

Wilsonin mukaan koronatilanne vaikeutti BF-sarjan kunnianhimoisimman osan kehittämiseen negatiivisesti. Pian julkaisun jälkeen yhtiössä huomattiin, ettei tuote ollutkaan valmis. Lisäksi tietyt pelilliset päätökset ”eivät resonoineet koko peliyhteisön kanssa”. Wilsonin mukaan EA on kuitenkin sitoutunut BF 2042:n kehittämiseen.

Battlefield 2042 ei näkynyt tuloskatsauksessa mairittelevasti. Sen myyntilukuja ei paljastettu eikä se mahtunut menestyspelien listalle. Wilson sanoi myös pelin huonon startin näkyvän seuraavan osavuosikatsauksen tuloksessa negatiivisesti. BF:n osuus nettotilauksista oli nyt alle 10 prosenttia, mutta ensi vuodeksi se laskee alle viiteen prosenttiin.

– EA:n toteamus, että Battlefieldin osuus fyysisestä ja digitaalisesta on ensi vuonna alle 5 %, osoittaa vain ettei heillä ole pitkän aikavälin suunnitelmia pelille, twiittasi pelitoimittaja Tom Henderson.

Osavuosikatsausta ennen pelin tulevaisuudesta kerrottiin uudessa päivitysblogissa, joka lähinnä suututti pelaajia vain entistä enemmän. Yhtiö kertoi päivitetyn tulostaulukon julkaisun siirtyvän helmikuulta maaliskuulle.

Kovasti odotettu pelinsisäinen keskusteluominaisuus on tulossa, mutta ajankohtaa ei vieläkään kerrottu. Lisäksi karttoihin, aseisiin, spesialisteihin ja Portal-pelitilaan on myöhemmin luvassa muutoksia.

Ydinongelmien korjaamisen takia peliin saadaan uutta lisäsisältöä (uusi spesialisti ja kartta) vasta kesällä. Lisäsisällöille ei annettu konkreettista julkaisuajankohtaa, mutta moni uskoi pääsevänsä niihin käsiksi viimeistään maaliskuun aikana.

Lisäsisällön julkaisun venyessä Gold- ja Ultimate-peliversioiden omistajat saavat lohdutukseksi aivan uuden Steadfast-skinipaketin, joka sisältää muun muassa uuden veitsen ja ulkoasun Mackay-hahmolle.

Lisäsisällön julkaiseminen vasta useita kuukausia pelin lanseerauksen jälkeen on nykypäivänä melkein ennenkuulumatonta Battlefieldin kaltaisille nettipeleille. Peli on jo menettänyt huomattavan osan pelaajistaan, koska peli on pysynyt muuttumattomana useamman kuukauden.

Huhujen mukaan EA on miettinyt jopa Battlefield 2042:n muuttamista osittain ilmaiseksi, jotta pelaajamäärät lähtisivät nousuun. Tähän liittyen ei kuultu kommentteja kausikatsauksessa.