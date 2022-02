Jättihitti Wordle myytiin – koukuttava sanapeli pysyy toistaiseksi ilmaisena

Wordle-sanapeli pysyy myynnistä huolimatta ilmaisena, mutta kuinka kauan?

The New York Times Company on ostanut suositun sanapelin Wordlen, jolla on miljoonia päivittäisiä pelaajia. Tarkkaa kauppasummaa ei kerrottu, mutta se oli yli miljoona dollaria.

Selaimessa toimiva Wordle on yhden miehen eli Josh Wardlen projekti. Pelissä yritetään arvata viisikirjaiminen sana korkeintaan kuudella yrityksellä. Vihreän merkin saavat kirjaimet ovat oikealla paikalla, keltaiset väärässä kohtaa ja harmaat eivät ole sanassa lainkaan.

The New York Times Companyn mukaan oston odotetaan tuovan uusia digitilaajia. Lehti tavoittelee kymmentä miljoonaa tilaajaa vuoteen 2025 mennessä.

Wardle on pitänyt pelin ilmaisena ja mainoksettomana, mutta pian tilanne voi olla toinen. Yhtiön tiedotteen mukaan peli pysyy toistaiseksi ilmaisena nykyisille ja uusille pelaajille. Peli ja sen nykyinen tietokanta siirretään jossain kohtaa The New York Timesin verkkosivujen alaisuuteen.

Wardle kehitti pelin itsensä ja tyttöystävänsä iloksi. Kehittäjän sukulaiset innostuivat myös pelistä, joka innoitti Wardlen laittamaan sen nettiin kaikkien pelattavaksi lokakuussa 2021. Peli nousi suursuosioon vuodenvaihteessa, kun mystiset ruudut valloittivat somen.

Lue lisää: Oletko sinäkin törmännyt ”mystisiin ruudukoihin”? Tästä on kyse uudessa netti­villityksessä

Wordlesta on kehitetty myös suomalainen versio, Sanuli, joka on niin ikään löytänyt pelaajansa. Ilta-Sanomat haastatteli Sanulin luonutta 28-vuotiasta Jaakko Hussoa hiljattain.