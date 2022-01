9 minuuttia videota – tältä näyttää kevään odotetuin peli Elden Ring

Game Informerin julkaisemilla videoilla nähdään uusia puolia ja vihollisia Elden Ringin näyttävästä maailmasta.

Fantasiatoimintaroolipeli Elden Ring on kevään odotetuin peli. Se julkaistaan vuosien odottamisen jälkeen 25. helmikuuta.

Pelissä ohjataan soturia, jonka tehtävä on tuhota puolijumalat, saada haltuunsa Elden-sormuksen sirpaleet ja tulla maailman pelastavaksi Elden-lordiksi. Välimaat-niminen maailma on jaettu kuuteen avoimeen osaan, joihin voi tutustua vapaasti omaan tahtiin.

Game Informerin saamat kaksi yksioikeusvideota esittelevät peliä yhdeksän minuutin edestä. Molempien videoiden kommenteissa peli on saanut runsaasti ylistystä näyttävästä maailmasta, hahmosuunnittelusta ja eeppisestä tunnelmasta.

Elden Ringin ohjaaja on Hidetaka Miyazaki, joka on hittipelien Demon’s Soulsin, Dark Soulsin, Bloodbornen ja Sekiro: Shadows Die Twicen takana. Elden Ringin tekoon on osallistunut myös Game of Thronesin luoja, fantasiakirjailija George R. R. Martin.

Peli ilmestyy 25.2. PlayStation 4:lle ja 5:lle, Xbox Onelle, Xbox Series X|S:lle sekä pc:lle. Elden Ring on FromSoftwaren kehittämä ja Bandai Namcom Entertainmentin julkaisema. Pelin alustava PEGI-ikäraja on 16.