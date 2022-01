Maaliskuussa alkavan Halo: The Seriesin pääosassa on luonnollisesti pelisarjan sankari Master Chief.

Xboxilla suursuosioon ja sittemmin pc:lle laajentunut Halo-pelisarja on jatkossa myös tv-sarja. Halo: The Series alkaa 24. maaliskuuta Paramount+:lla.

Sarjasta on nyt saatu ensimmäinen täyspitkä traileri. Peleistä tuttujen juonikuvioiden sijaan käsikirjoittajat ovat sorvanneet aivan uuden Halo-tarinan.

Sarjassa seurataan ihmiskunnan ja Covenant-muukalaisrodun välistä sotaa. Tohtori Halsey on luonut ihmiskunnan ykkösnyrkiksi Spartan-supersotilaat, joiden johtaja on Master Chief Spartan John-117. Hän on pelien tavoin myös sarjan päähahmo.

Master Chiefin roolissa nähdään Pablo Schreiber, joka muistetaan Orange is the New Black -sarjan viiksekkäänä vartijana George ”Pornstache” Mendezinä.

Fanit ovat reagoineet ensimmäiseen traileriin vaihtelevasti muun muassa Redditissä. Tv- ja Halo-alueen traileria koskevissa keskustelussa todettiin muun muassa seuraavasti:

– Näyttää sekä halvalta että kalliilta samaan aikaan.

– Olisipa tämä HBO:n ohjelma. En ole varma, pystyykö Paramount tekemään tälle kunniaa.

– Tämä tulee olemaan perseestä, eikö vain?

– Visuaalisesti tämä näyttää epäjohdonmukaiselta. Jotkut osat näyttävät hienoilta, mutta jotkut taas ovat kuin suoraan alkuperäisestä Halo-elokuvasta.

– Näyttää maailman kalleimmalta fanielokuvalta.

– Tässä on potentiaalia.

– ”Olen niin innoissani tästä” on jotain, mitä olisin sanonut vuonna 2006.

– En epäile hetkeäkään että tämä tulee olemaan kauhea, mutta aion silti katsoa jokaisen sekunnin.

Showtimen tilaama ensimmäinen kausi koostuu kymmenestä jaksosta. Scifi-sarja on ollut tekeillä yli viisi vuotta ja maksanut arviolta noin 200 miljoonaa dollaria, kertoo PC Gamer. Hintalappu huomioiden toista kautta pidetään käytännössä varmana.

2001 alkaneen Halo-pelisarjan osia oli myyty 80 miljoona kappaletta ennen joulukuussa 2021 julkaistua Infiniteä. Sillä on jo yli 20 miljoonaa pelaajaa, mutta pelin moninpeli on ilmainen.