Naispelaajat saavat erityisesti räiskintäpeleissä lokaa niskaansa sukupuolensa takia. Tunnettu esports-nimi syyttää asiasta peliyhtiöitä, jotka eivät tee tarpeeksi asian eteen.

100 ThievESIN striimaaja Ashley Brooke ”BrookeAB” Bond kertoi Twitterissä kokemastaan häirinnästä suositussa Valorant-pelissä.

– Tällä viikolla olen törmännyt Valorantissa kamalampiin ihmisiin kuin kaikkina aiempina pelivuosinani. Sano asiasta ystävällesi, jos hän on seksistinen tai kamala joukkueessasi olevalle naiselle. He tekevät pelistä pelikelvottoman meille, Bond twiittasi.

Striimaajan viesti on kerännyt 25 000 tykkäystä, yli tuhat jakoa ja satoja vastauksia. Kommenteissa varsinkin monet naispelaajat kertoivat samastuvansa Bondin tuskaan.

– Tämän takia pelkään kirjaimellisesti pelata muuta kuin deathmatchia, vastasi eräs nainen.

– Viimeisimmässä ottelussani joukkuetoverini nauroivat äänelleni: ”Sinun äänesi on outo, en osaa sanoa varmasti oletko mies, joka yrittää puhua kuin nainen vai mitä”. He jatkoivat sitä koko loppupelin aina kun yritin puhua, kertoi toinen.

– Minulla ei ole edes mikrofonia, koska minut ihan varmasti haukuttaisiin, jos puhuisin jotain, twiittasi kolmas.

Lue lisää: Raivo repesi kun naiset ja muunsukupuoliset saivat oman kilpasarjan – Diilistä tuttu sometähti Miisa kertoo, miksi sellaista tarvitaan

Monet naispelaajat kertoivat striimaajan twiitin alle etteivät puhu mikrofoniin, jotta heidän ei tiedettäisi olevan naisia. Kuvituskuva.

Twiitin alle on kertynyt myös miesten kommentteja, kuten miten ratkaista ongelma.

– Minusta tuntuu että he [naiset] unohtavat pelissä olevan mykistystoiminto.

– Seksismi on joo väärin, mutta etkö voi vain mykistää heitä tai pelata kaveriesi kanssa?

Moni naispelaaja on huomauttanut ehdotettujen ratkaisujen olevan kehnoja, koska muiden pelaajien mykistäminen haittaa kommunikointia, joka on merkittävässä osassa Valorantia.

– Mykistämistä ratkaisuksi tarjoavat eivät ymmärrä koko asian pointtia tai ongelman laajuutta. Tällaiset ehdotukset vain sallivat törttöilyn, koska nainen asetetaan tilanteessa uhriksi, kirjoitti eräs kommentoija.

– Lopetetaan toksisen käyttäytymisen normalisointi vain siksi, että se on ollut normaalia. Ei ole vaikea ymmärtää, ihmiset.

– Peliyhteisö on kauhea paikka naisille heidän taidoistaan riippumatta. Ettekä halua heidän valittavan tai sanovan mitään? Missä olisimme, jos ihmiset eivät valittaisi asioista, jotka on normalisoitu?

Naisten useasti saama karu kohtelu varsinkin nettiräiskinnöissä ei ole uusi ilmiö. Jo vuosia puhuttanut aihe nousee yhä pinnalle säännöllisesti.

Esimerkiksi Redditin Counter-Strike-alueen kärkeen nousi viime viikolla ketju, jonka otsikko oli ”pyydän, lopettakaa häiritsemästä”. Ketju sai yli 4000 ylä-ääntä ja 773 kommenttia.

– Ihmiset, jotka ovat samaa mieltä kanssasi, käyttäytyvät asianmukaisesti. Ne jotka eivät ole, eivät välitä eivätkä koskaan muutu, kuului tykätyin, yli 1700 ääntä saanut kommentti.

– Olen jätkä, enkä uskonut sen olevan niin paha. Sitten pelasin [nais]ystäväni kanssa ja voi luoja, se oli pahempaa kuin olisin voinut kuvitella. Hän yrittää kuulostaa vähän pikkupojalta, mikä toimii masentavan hyvin, kuului yksi suosituimmista kommenteista.

Lue lisää: Benita oli 11-vuotias tutustuessaan netissä muihin pelaaviin naisiin – nyt hän on muille esikuva

Asiaa on kommentoinut muun muassa tunnettu esports-nimi Christopher ”MonteCristo” Mykles, jonka syyttävä sormi osoittaa ensisijaisesti peliyhtiöiden suuntaan. Myklesin mukaan yhtiöiden pitäisi tarttua kovempiin toimiin, jotta häiriköinti saataisiin eliminoitua.

– Ongelma naisten kehittymisessä ammattilaispelaajiksi alkaa pelinkehittäjistä, jotka eivät joko pysty tai halua käsitellä heidän [kilpajärjestelmässään] tapahtuvaa huonoa kohtelua, Mykles twiittasi.

Lue lisää: Pelaamista rakastava Katja, 49, joutui miesporukan nettikiusaamaksi – ala-arvoiset viestit ovat karua luettavaa

Lue lisää: Kommentti: Aino julkaisi videon, jossa häntä haukutaan ja huoritellaan – meillä miehillä on vielä paljon tehtävää

Valorantin vastaava tuottaja on Anna Donlon, joka kertoi kesällä 2020 IS:lle joutuneensa miettimään kahdesti ennen kuin otti työnsä vastaan. Donlon kertoi miettineensä etukäteen millaista palautetta hän saa, koska on nainen.

Valorant on luonnostaan äärimmäisen kilpailullinen peli, joten pelaajien keskinäinen kommunikointi on tärkeää. Donlonin mukaan Riot Gamesin tavoite on ollut alusta asti luoda peli, jota jokainen voi pelata ilman pelkoa kiusaamisesta

– Kenenkään ei pitäisi pelaamisen takia joutua olemaan hiljaa tai mykistämään kaikkia muita pelaajia. Paras mitä voin tehdä kehitystiimin johtajana on varmistaa, että nämä ongelmat otetaan tosissaan, Meillä on tarpeeksi budjettia ja henkilökuntaa niin pitkäksi aikaa kun on tarvetta.

Lue lisää: Anna mietti kahdesti, kun hänelle tarjottiin töitä hittipelin tuottajana – ”Vihaan sitä, että pitää murehtia tällaista”