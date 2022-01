Michael Stockley menehtyi auto-onnettomuudessa 24-vuotiaana. Peliyhtiö muisti entistä ammattilaista uuden päivityksen yhteydessä.

Michael ”KiXSTAr” Stockley pelasi Rainbow Six: Siege -peliä ammattilaisena kunnes siirtyi selostajaksi.

Ubisoft on lisännyt Rainbow Six: Siege -peliin kunnianosoituksen lokakuussa menehtyneen Michael ”KiXSTAr” Stockleyn muistoksi. Hänen nimimerkkinsä on lisätty Presidential Plane -karttaan.

Selostajan ja entisen ammattilaisen nimimerkki on ikuistettu kohtaan, jossa hän voitti vuosia sitten yksi vastaan viisi -tilanteen. Stockley voitti vaikean tilanteen hämmästyttävästi vain kahdeksassa sekunnissa.

Stockleyn uskomaton 1vs5-suoritus:

Yhdysvaltalainen Stockley kuoli auto-onnettomuudessa 24-vuotiaana. Siegessä pelaajana aloittanut Stockley siirtyi ammattilaisuransa päätteeksi selostajaksi. Hänestä tuli yksi pelin rakastetuimmista ruutukasvoista.

– En tiedä edes mitä sanoa. KiX oli yksi eniten minua tukeneista pelaajista, kun aloitin urani ammattilaisena. Tämä on sydäntäsärkevää, Juhani ”Kantoraketti” Toivonen kommentoi selostajan yllättävää kuolemaa lokakuussa 2021.

Vuonna 2020 Stockley palkittiin Esports Awards -gaalassa vuoden kommentaattorina. Hän oli ehdolla myös vuonna 2021, mutta ei voittanut postuumisti.

Stockleyn yksi tunnetuimmista selostushetkistä: