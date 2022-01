Call of Dutyn tulevaisuus PlayStationilla huolestuttaa – Microsoftin edellinen keikaus ei lupaa hyvää

Ainakin Call of Duty -pelisarjan seuraavat kolme osaa julkaistaan vielä PlayStationille.

Call of Duty: Vanguard on pelisarjan viimeisin osa. Se julkaistiin syyskuussa 2021.

Call of Duty -räiskintäpelit on perinteisesti julkaistu pc:lle, Xboxille ja PlayStationille, joka on ollut viime vuosina pelisarjan ykkösalusta yksinoikeudella ennakkoon julkaistujen sisältöjen takia.

Pian pelisarja voi olla kuitenkin vain Xbox- ja pc-pelaajien herkkua, jos Microsoft haluaa pistää kapuloita Sonyn rattaisiin. Yhtiö ilmoitti hiljattain ostavansa muun muassa CoDia julkaisevan Activision Blizzardin peräti 68,7 miljardilla dollarilla.

Bloomberg uutisoi Call of Duty -pelisarjan seuraavan kolmen osan ilmestyvän ainakin vielä ainakin PlayStationille. Sen jälkeinen tulevaisuus on täysi mysteeri.

Lehden tietojen mukaan vuosien 2022–23 aikana julkaistaan uusi osa Modern Warfare -sarjaan (2022), Treyarchin kehittämä peli (2023) ja Warzone-ilmaishitin toinen osa (2023).

Microsoft, Sony tai Activision eivät ole kommentoineet Bloombergin artikkelia.

Microsoft Gamingin pomo Phil Spencer kommentoi pian ostoilmoituksen jälkeen yhtiön pyrkivän kunnioittavan aiemmin tehtyjä julkaisusopimuksia. Spencerin mukaan yhtiö haluaa pitää CoDin jatkossakin PlayStationilla.

Spencer sanoi vastaavanlaisia kommentteja viime vuonna, kun Microsoft osti Bethesdan, jonka hittejä ovat Fallout- ja Elder Scrolls -sarjat. Kaupan jälkeen on kuitenkin ilmoitettu ettei muun muassa odotettuja Starfield- ja Elder Scrolls VI -pelejä julkaista PlayStationille.

Microsoftin ja Activision Blizzardin välisen kaupan pitäisi toteutua kesään 2023 mennessä. Activision Blizzard jatkaa siihen asti itsenäisesti.