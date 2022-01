Kilpapelifirma muuttaa Särkänniemen Delfinaarioon – ”Pyhitetty lähetyksille”

Delfinaarioon muuttaa esports- ja pelilähetyksiä tekevä suomalainen kilpapeliyritys.

Suomalainen kilpapelitoimija Finnish Esports League (FEL) ja Särkänniemen elämyspuisto aloittavat yhteistyön.

Yhteistyö näkyy erityisesti delfinaariorakennuksessa, johon rakennetaan FELin uusi lähetysstudio. Delfinaario suljettiin syksyllä 2015, mutta delfiinit siirrettiin sieltä vasta elokuussa 2016. Sen jälkeen tiloissa toimi SuperPark-sisäliikuntapuisto kevääseen 2020 asti.

FELin noin 100–120 neliön kokoiselta studiolta tehdään esports-turnauslähetyksen lisäksi viihteellisempiä pelilähetyksiä. Viime vuonna FEL teki 145 pelilähetystä, mutta tänä vuonna tuo lukema menee rikki heittämällä, sanoo FELin myynti- ja markkinointijohtaja Matti Kailanto.

– Studio on pyhitetty lähetyksille, joten se on pääasiassa suljettu ulkopuolisilta. Tarkoitus on koronatilanteen salliessa järjestää erilaisia tapahtumia Särkänniemen alueella. Miksei vaikka Näsinneulassa, Kailanto avaa suunnitelmia IS:lle.

Studiolla tuskin siis pelataan vaikkapa CS-kilpaotteluita tai järjestetään avoimia pelitilaisuuksia. Kailannon mukaan FEL ja Särkänniemi tiedottavat keväällä vielä tulevasta ohjelmasta.

– Esports on uusi aluevaltaus Särkänniemelle, ja olemme innolla mukana kiihdyttämässä alan voimakasta kasvua Suomessa. FELin pääyhteistyökumppanuus tuo Särkänniemen brändiä tunnetuksi kohderyhmille, joiden tavoittamista olemme halunneet edistää, kommentoi tiedotteessa Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä.

FEL on vuonna 2016 perustettu suomalainen kilpapelitoimija, joka järjestää erilaisia liigoja ja tuottaa pelilähetyksiä. Yhtiö tunnetaan erityisesti sen Counter-Strike-liigoista, joissa ovat pelanneet vuosien aikana lukuisat tunnetut suomalaistähdet. Yrityksen juuret ovat Tampereella. FELin edellisen tilikauden liikevaihto oli 121 000 euroa, josta voiton osuus 15 000.