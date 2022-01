NHL-peliin iso päivitys – Naisleijona valittiin parhaaksi puolustajaksi

NHL 22 -pelissä voi nyt pelata sekä Leijonilla että Naisleijonilla.

EA Sports on julkaissut NHL 22:een uuden ilmaisen päivityksen, joka lisää peliin 16 miesten maajoukkuetta, 10 naisten maajoukkuetta sekä MM-turnaukset.

Ensimmäistä kertaa pelisarjan historiassa päästään pelaamaan naisjoukkueilla, kuten Naisleijonilla. Kaikkia maajoukkueita voi käyttää MM-pelitilan lisäksi myös useissa muissa pelitiloissa.

– Tämän viimeisimmän IIHF-sisällön lisääminen NHL 22:seen jatkaa pelisarjan kehittymistä ja kuvastaa paremmin sen kasvavan fanipohjan diversiteettiä. Olemme todella ylpeitä päästessämme esittelemään näitä uskomattomia lahjakkuuksia ympäri maailman, sanoo pelin tuottaja Sean Ramjagsingh.

Useampi naisleijona mahtuu parhaiden naispelaajien listalle. Korkeimmalle arvostettiin puolustaja Jenni Hiirikoski, joka on pelipaikkansa paras pelaaja 93-kokonaisuudella. Anni Keisala on toiseksi paras maalivahti 92-kokonaisuudella. Hyökkääjistä neljäntenä on Petra Nieminen (92) ja kymmenentenä Michelle Karvinen (91).

Naismaajoukkueiden paras hyökkääjä on Kanadan Marie-Philip Poulin 94-kokonaisuudella ja maalivahti kanadalainen Ann-Renée Desbiens, jonka kokonaisuus on 93.