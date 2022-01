Veriset pokémonit ja aseet eivät olleet Nintendon mieleen. Fanin tekemä projekti on kuitenkin saanut melkoisen määrän hehkutusta.

Pokémon-sarjan ikoni on Pikachu. Kuvituskuva.

Nintendo on tehnyt viime päivinä kaiken mahdollisen, jotta fanin tekemä Pokémon-projekti katoaisi verkosta, uutisoivat muun muassa Kotaku ja GAMINGbible.

Ensimmäisen persoonan Pokémon-räiskintäpelin on tehnyt Dragon-nimimerkkiä käyttävä itsenäinen pelintekijä. Dragon esitteli Unreal Enginellä toteuttamaansa peliä Redditissä, jossa se saavutti suursuosion. Projekti on kiinnostanut myös Twitterissä.

– Nintendo lähettää luultavasti palkkamurhaajan kotiini, koska tein tämän, Dragon aavisteli eräässä Reddit-kommentissa pian videon lähdettyä leviämään.

Ei hän aivan väärässä ollut, sillä video sai myös Nintendon huomion. Pian peliä esittelevät videot alkoivat kadota yksi kerrallaan Dragonin Twitter-tililtä ja YouTube-kanavalta. Muiden lataamia on myös poistettu YouTubesta, mutta esimerkiksi alkuperäinen Reddit-ketju ja siinä oleva video on yhä pystyssä.

Nintendo on ankarin ja tarkin peliyhtiö, mitä tulee tekijänoikeuksien valvontaan. Yhtiö on jo vuosien ajan ampunut alas erilaisia faniprojekteja ja jopa kilpapeliturnauksia, jos se ei ole ollut tyytyväinen tuotteidensa ja brändinsä käyttöön.

Pelissä pelaaja on heitetty maastoon, joka vilisee vihamielisiä pokémoneja. Niitä vastaan puolustaudutaan esimerkiksi rynnäkkökivääreillä tai pistoolilla. Pelissä on useita eri pokémoneja, joista pomotaisteluihin on valittu legendaariset Mewtwo, Zapdos ja Articuno.

Pokémon-räiskintää ei ole missään vaiheessa laitettu jakoon muiden pelattavaksi, vaikka moni on sitä toivonut. Tästä huolimatta Nintendo on aggressiivisesti puolustanut yhden sen tunnetuimman pelisarjansa nimeä. Dragon teki pelin noin kuukaudessa käyttäen pääasiassa valmiita Unreal Enginen apupaketteja.