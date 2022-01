Gran Turismo 7 on vuoden odotetuin ajopeli – tältä se näyttää PlayStation 5:llä

Maaliskuussa julkaistava Gran Turismo 7 on kuvankaunis. Varsinkin jos pelaa PlayStation 5:llä.

Gran Turismo 7 on yksi PlayStationin kevään odotetuimmista peleistä. Rakastetun ajopelisarjan uusin osa julkaistaan 4. maaliskuuta sekä PlayStation 4:lle että 5:lle.

Pelistä on nyt julkaistu uutta pelikuvaa, joka on taltioitu PlayStation 5:llä. Videolla ajetaan Daytona International Speedwayllä, joka on radan mutkaisempi versio. Kommenteissa on ylistetty grafiikoita, autojen ääniä ja fysiikkamallinnuksia.

Gran Turismo on ollut alusta asti pleikkarin suurhittejä. Wikipediaan kootun listan mukaan alkuperäinen Gran Turismo oli PlayStation 1:n myydyin peli 10 850 000 kappaleella. Jatko-osa on kolmanneksi myydyin 9 370 000 pelillä.

Sarjan edellisestä osasta (Gran Turismo Sport) on pian jo 4,5 vuotta. Pääsarjan edellisestä osasta eli Gran Turismo 6:n julkaisusta on kulunut jo yli kahdeksan vuotta.

Sarjan seitsemännessä osassa on heti julkaisussa 420 autoa, kymmeniä ratoja ja 90 erilaista dynaamista säätilaa. Nettipelaamisen lisäksi mukana on klassinen ajokoulu ja uratila, joka vaikuttaisi vievän pelisarjan takaisin lähemmäs ensimmäisten osien huippuaikoja.