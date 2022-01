Pelaajat kaikkosivat, päivitys nostatti raivon – vetääkö EA kaniinin hatusta pelastaakseen Battlefield 2042:n?

Battlefield 2042:n tulevaisuus näyttää kaikkea muuta kuin valoisalta. Huhujen mukaan peli saattaa muuttua jopa ilmaiseksi.

Viime vuoden lopulla julkaistu Battlefield 2042 on saanut pelaajilta pelisarjan surkeimman vastaanoton koskaan. Peli on nopeasti kadonnut keskusteluista, menettänyt huomattavia määriä pelaajia, eikä tulevaisuuskaan vaikuta valoisalta.

Kaksi kuukautta julkaisun jälkeen peliin ei ole tuotu minkäänlaista uutta sisältöä, bugeja on korjattu maltillisesti, mutta pelin suorituskyky on pc:llä edelleen kehno. Päivityksiä on julkaistu harvakseltaan.

Pian peliin saadaan kuitenkin yksi odotettu ominaisuus, kun upouusi tulostaulukko saapuu 3.3-päivityksessä helmikuun puolivälissä. Redditissä uutinen lytättiin heti, koska uusi tulostaulukko on liian sekava, eikä siitä näy kuolemien määrää.

– Odotimme kaksi kuukautta saadaksemme tämän?

– Tämä on varmaan surkein tulostaulukko mitä olen koskaan nähnyt. Ettekö voisi tehdä edes jotain oikein?

– Aivan liikaa informaatiota, mutta silti en näe kuolemien määrää. Uskomatonta.

Päivitys ei sisällä muita merkittäviä ominaisuuksia. Pelaajat ovat huudelleet alusta asti pelinsisäisen keskustelutoiminnon (VOIP) sekä otteluiden hakuun liittyvien valintavaihtoehtojen perään. Yhtiöiden mukaan molemmat ovat yhä suunnitelmissa.

Juuri julkaistu päivitys (3.2.) ei ollut onnistunein mahdollinen. Sen mukana peliin päivitettiin uusi yhteisön tekemä Portal-pelitila, jossa pelattiin zombeja vastaan. Gamespotin mukaan pelaajat käyttivät kyseistä pelitilaa kerätäkseen huomattavia määriä kokemuspisteitä, minkä takia DICE korvasi sen nopeasti toisella vaihtoehdolla.

Battlefield 2042 myi ensimmäisellä viikolla peräti 4,2 miljoonaa kappaletta, mikä on suurin määrä sitten Battlefield 3:n. Tästä huolimatta peliä voidaan sanoa vuoden 2021 suurimmaksi flopiksi, sillä pelaajamäärät ovat romahtaneet julkisten lukujen valossa.

Steamissä pelillä menee umpisurkeasti, sillä se ei mahdu edes sadan pelatuimman pelin joukkoon. Jopa vanhemmalla Battlefield V:llä on enemmän pelaajia.

Viimeisen kuukauden aikana Battlefield 2042:llä on ollut keskimäärin 10 000 samanaikaista pelaajaa ja parhaimmillaan vajaat 20 000. Joulukuussa vastaavat lukemat olivat 20 000 (keskimäärin) 47 000 (huippuhetki). Marraskuussa eli alkuviikkoina Steam-pelaajia oli keskimäärin paikalla vajaat 50 000.

Pc-pelaajien suosimassa Steam-sovelluksessa Battlefield 2042 on yksi kehnoimmat arviot saaneista peleistä.

Huhujen mukaan EA:lla ei olla tyytyväisiä pelaajamääriin ja pelin tilanteeseen. Korjausliike saatetaan nähdä odotettua nopeammin ja yllättävällä tavalla.

Pelitoimittaja Tom Hendersonin tietojen mukaan EA:lla mietitään nyt kaikkia vaihtoehtoja, joista yksi on tehdä pelistä ilmainen monien muiden suosittujen nettiräiskintöjen tavoin. Hendersonin mukaan kaikki viittaisi Portal-pelitilan muuttuvan ilmaiseksi ensimmäisenä, minkä perusteella tehtäisiin jatkopäätöksiä.

Portalissa pelaajilla on mahdollisuus luoda ottelu, jossa käytetään erilaisia asetuksia, karttoja, hahmoluokkia ja aseita BF 2042:sta, Battlefield 1942:sta, Bad Company 2:sta ja Battlefield 3:sta. Portalin potentiaalia on pidetty jopa pelisarjan tulevaisuutena.