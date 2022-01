Upouuden Counter-Striken SM-liigan toteutus ei ole ollut kaikkien mieleen. Varsinkin mystiseen ohjausryhmään kuuluvien päättäjien perään on huudeltu.

Joulukuussa esitellyn Counter-Striken SM-liigan järjestelyistä ja taustoista on riittänyt puhetta Twitterissä. Liigan takana ovat Suomen elektronisen urheilun liitto (SEUL ry) sekä ESML (TBZ Esports oy).

Ilta-Sanomat on uutisoinut aiemmin sarjan saamasta kritiikistä ja järjestäjien vastauksista niihin.

HAVU Gamingin osakas ja CS-valmentaja Taneli ”disturbed” Veikkola kertoi Twitterissä kuulleensa KOVA Esportsin peluuttavan liigan kevätkaudella akatemiajoukkuettaan edustusjoukkueen sijaan. Veikkolan hämmästykseksi liitto ei näe asiassa ongelmaa.

Veikkolan oma joukkue hylkäsi tarjotun liigapaikan, koska HAVUn kalenterissa on keväällä useita kansainvälisiä turnauksia. Hän vitsaili että HAVUkin olisi voinut laittaa työntekijöistä kasatun joukkueen pelaamaan liigaa.

– Mitä arvoa me voimme antaa SM-liigalle, jossa pelaa joukkueiden akatemiajengejä? [...] Eipä tästä voi kyllä KOVAa eikä heidän akatemiajengiään syyttää. Tämä menee kyllä ihan jonkun muun piikkiin, Veikkola twiittasi ihmetellen.

Perjantaina liitto julkaisi sivuillaan kysymykset ja vastaukset -kirjoituksen liigasta. Siinä vahvistetaan akatemiajoukkueen peluuttamisen olevan täysin sallittua.

Kokoonpanojen osalta ei ole muutenkaan mitään rajoituksia. Liigapaikat kuuluvat organisaatioille, jotka määrittävät pelaavan kokoonpanon, muistuttaa liiton puheenjohtaja Ville Qvist IS:lle. Liiga ei niihin siis puutu.

– Totta kai ymmärrämme, että yksittäisessä turnauksessa on tärkeää siellä pelaavan juuri tietyt pelaajat. Mutta jatkuvissa sarjoissa yksittäisen joukkueen yksittäisen kauden kokoonpanolla on paljon pienempi merkitys.

– Liigapaikka on annettu organisaation menestyksen perusteella. Totta kai pelaajat ovat niitä, jotka serverillä sitten ratkaisevat paremmuuden, mutta organisaatio on kuitenkin se, jonka tiliin se menestys lasketaan, Qvist muistuttaa liigarakenteesta.

Liigaan kutsuttiin kuusi joukkuetta marraskuun 2021 HLTV-pisteiden perusteella. Viisi hyväksyi kutsun, mutta vain kahdella niistä on tällä hetkellä joukkue. Kutsujen yhteydessä ei mainittu mitään kokoonpanoista, mutta jotkut olivat niistä kysyneet erikseen.

– Meille on ollut koko ajan selkeää, että liigassa toimii organisaatio, ei pelaajat, joten viestintä on mennyt tällä perusajatuksella. Koska kuitenkin tämä on hiukan poikkeuksellista, niin meidän olisi pitänyt alleviivata tätä paremmin, Qvist pahoittelee.

Liigajoukkueiden kokoonpanot selviävät helmikuussa. Liigaan on kutsuttu 17 joukkuetta, mutta lopullinen osallistujamäärä voi vielä laskea. Korvaavia joukkueita ei liigaan oteta.

Ville Qvist on liiton puheenjohtaja. Hän on joutunut viime viikkoina kommentoimaan liigapäätöksiä ahkerasti.

Liigapäätöksissä on viitattu mystiseen ohjausryhmään, johon kuuluvien nimiä ei ole kerrottu. Qvist ei niitä paljasta myöskään IS:lle. Siihen kuuluvat ainakin hän itse, liiton toiminnanjohtaja Miika Pulkkinen sekä jäseniä eri työryhmistä (tuomarit, markkinointi, tekniikka, tiedotus).

– Tässä kohtaa ohjausryhmän henkilöiden nimeäminen vaarantaisi heidän toimintamahdollisuuksiaan, jolloin on parempi, että heitä ei kuormiteta ylimääräisellä Twitter-kuormalla vaan kanavoidaan yhteydenotot nimetyille henkilöille, Qvist perustelee päättäjien nimien salaamista.

Ohjausryhmässä käydään läpi liigan järjestelyitä kokonaisuudessaan. Liigan alkaessa pyöriä ohjausryhmän työskentelyn on tarkoitus muuttua enemmän strategiseksi linjaamiseksi. Silloin ohjausryhmän kokoonpano muuttuu liigahallinnon tavoin, Qvist kertoo.

Puheenjohtaja korostaa, että kaikki palaute ja kritiikki liigaan liittyen luetaan. Palautetta hän toivoisi Twitterin sijaan tosin Discordin tai sähköpostin kautta. Pääosa yhteydenotoista on tähän mennessä tullut median edustajilta – pelaajien, joukkueiden ja organisaatioiden viestit on ”laskettavissa yhden käden sormilla”.

Hän myös muistuttaa, että jostain on pakko aloittaa liigakokonaisuuden suhteen. Alkukankeus on pieni hinta, jotta toiminta saadaan käyntiin, Qvist huomauttaa.

– Nyt ei tehdä mitään viikonlopun kestävää avointa karsintaa, vaan koko kevään/syksyn mittaista sarjaa, jolloin myös niille kärjen takana pelaaville joukkueille riittää pelattavaa. Tämä on iso harppaus eteenpäin kotimaisessa CS-skenessä, sillä alemman tason kilpailutoimintaa on tähän mennessä ollut tarjolla erittäin rajallisesti.

– Koska liigan on tarkoitus pyöriä vuodesta toiseen, niin ensimmäisten kausien ongelmat ovat isossa kuvassa vain pieniä kuoppia alkutaipaleella. Hommat kyllä korjaantuvat tulevaisuudessa.

Ensimmäinen liigakausi alkaa maaliskuussa runkosarjalla. Pudotuspelit pelataan loppu- tai alkukesästä. Keväällä liigassa jaetaan rahaa yhteensä 18 500 euroa.