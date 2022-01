BB-Anssi teki 15 päivän työputken päätteeksi Suomen ennätyksen – ”Pahempi kuin BB-talo”

Anssi Huovinen on jakanut tempauksensa takia elämäänsä suorana nettiin yhtä soittoa jo yli kaksi viikkoa. Twitch-lähetys jatkuu yhä.

Anssi Huovinen on Suomen suosituin Twitch-striimaaja.

Big Brother -talosta koko kansan tietoisuuteen ponnistanut Anssi ”AndyPyro” Huovinen on tehnyt Twitch-palvelussa uuden Suomen ennätyksen.

31-vuotias Huovinen nousi torstaina palvelun kaikkien aikojen tilatuimmaksi suomalaisstriimaajaksi. Aiempi ennätys kuului turkulaiselle Juuso ”TurunPug” Jokiselle, jolla oli joulukuussa parhaimmillaan 10 247 tilaajaa, kertoo Turun Sanomat.

Huovisella on palvelussa tällä hetkellä yli 10 800 aktiivista subia eli maksavaa kanavatilaajaa. Tilaus maksaa vähintään neljä euroa. Vanha ennätys rikottiin torstain aikana.

– Subimäärä ei ollut silloin alussa mielessä, mutta kun niitä alkoi tulla, niin ajattelin että kiva saada jotain spesiaalia aikaiseksi tällä, Huovinen kommentoi IS:lle.

Huovinen pisti ennätyksen uusiksi osana niin sanottua subathonia eli striimausmaratonia. Sen aikana jokainen uusi kanavatilaus pitkittää lähetystä. Myös Jokinen saavutti tilaajamääränsä subathonilla.

Huovisen subathon alkoi 5.1.2021, joten hän on striimannut nyt 15 päivää putkeen. Tämän uutisen julkaisuhetkellä lähetystä on jäljellä ainakin 35 tuntia.

Koko idea subathonista tuli Huovisen katsojilta, joista monet olivat katsoneet Jokisen toilailua joulukuussa. ”Uusi vuosi ja uudet kujeet, joten miksipäs ei”, tuumaili Huovinen. Varsinkin kun hän joulukuussa striimasi vähemmän, koska keskittyi viettämään aikaa perheensä kanssa.

Vuonna 2013 striimaamisen aloittanut Huovinen on ollut jo vuosia Suomen ykkösnimiä Twitchissä. Hänen kanavaansa on katsottu vuosien aikana yli 40 miljoonaa kertaa ja seuraajia on yli 275 000.

Mitä mies on sitten tehnyt viime viikot suorissa lähetyksissä? Pelaillut pelejä, laulanut karaokea, treenannut dj-taitojaan, käynyt ajelemassa hupiautolla, katsonut muun muassa legendaarisen Hopeanuolen alusta loppuun ja nukkunut katsojien valvovien silmien alla.

Ihan liian helppoa ei ole kuitenkaan ollut. Varsinkin ensimmäinen yö on jäänyt Huovisen mieleen, koska hän joutui nukkumaan nojatuolissa. Unet eivät olleet parhaasta päästä. Ensimmäinen tilaajatavoite toi työhuoneeseen patjan. Siitä huolimatta subathonin aiheuttama univaje paistaa läpi.

Yöt ovat muutenkin olleet raskainta aikaa lähetysten osalta, koska yöunien ajaksi pitää keksiä jotain sisältöä. Kauneusunien ajaksi taustalle on laitettu pyörimään esimerkiksi musiikkia ja ASMR:ää, joskin striimaajan näkökulmasta vaihtelevalla menestyksellä.

– Keskiviikon ja torstain välinen yö oli varmaan pahin tähän mennessä. Kuuntelin sellaista ASMR:ää, jossa livottiin kielellä huulia... Oli pakko laittaa kesken yön pois, koska se oli niin häiritsevää. Kolme ja puoli tuntia Nyan Catia putkeen kuulokkeet päässä ei ollut mitään verrattuna siihen!

Huovinen on striimannut työkseen jo useamman vuoden.

Subathoniin liittyvät vahvasti tilaajatavoitteet, joiden toteutuessa tehdään joku ennalta sovittu asia. Huovinen on joutunut ostamaan esimerkiksi Citroën Saxo -henkilöauton, johon hän asennutti kunnon popit ja teippaa myöhemmin kylkeen animekuvan.

Viimeisimmät toteutuneet tavoitteet ovat nenäkorun hankkiminen, chatin seuraajien päättämän tatuoinnin ottaminen, myöhemmin paljastettava ”megayllätys” ja kaupungille lähteminen Mandyksi pukeutuneena.

Mandy on Huovisen luoma roolihahmo, joka on nähty välillä striimeissä. Pian Mandyn voi bongata Oulusta, joka on Utajärvellä asuvan Huovisen lähin bilekaupunki.

Kauanko Huovinen meinaa vielä jatkaa subathoniaan? Ei pitkään, sillä ensi viikolla lähetys pistetään poikki ennalta sovittujen työmenojen takia. Huovinen ei aloittaessaan kuvitellut maratonin kestävän kolmea viikkoa.

– Harmi, ettei ole koronan takia ole voinut tehdä oikein mitään erikoisempaa. On pitänyt keksiä kaikkea täällä kotona. Muutenkin alkaa hiljalleen maku mennä, kun ei voi nukkua kunnon sängyssä ilman kameraa.

Huovinen vietti viime vuoden lopulla kolme kuukautta BB-talossa. Alusta loppuun selvinnyt striimaaja oli kilpailussa lopulta neljäs. Kumpi oli rankempi kokemus – BB vai vielä kesken oleva striimimaraton?

– Tämä on pahempi kuin BB-talo, mutta ainakin tietää lopuksi voittavansa. Tässä on mukavaa se, kun pystyy olemaan tekemisissä katsojien kanssa. On ollut hienoa kokea tämä yhdessä muiden kanssa. Aamuisin on kiva nähdä heti ensimmäisenä chatissa huomenta-viestejä.

Huovinen asuu Utajärvellä, joka sijaitsee noin 70 kilometrin päässä Oulusta. Kunnassa asuu noin 2600 asukasta.

Parin viikon työrupeama on tuonut myös huomattavat tulot Huoviselle. Kanavatilauksista on kertynyt noin 43 000 euroa, josta tosin Twitch ottaa oman osansa, joka voi olla jopa puolet. Kanavatilausten lisäksi rahaa on tullut muun muassa lahjoituksista.

– En voi kommentoida summia, mutta tämä on vähän kuin tekisi ylitöitä. Kyllähän niistä maksetaan kunnolla. Isoja summia, hän virnuilee.

Huovinen kiittää katsojiaan ja yhteisöään tuesta varsinkin viime viikkojen ajalta. Hän myös muistuttaa katsojien olevan melkeinpä pääosassa koko juttua.

– Vilpittömät kiitokset kaikille. Ei voisi parempaa katsojakuntaa toivoa!

Hurjan työputken päätteeksi Huovinen ei aio suunnata lomalle tai jäädä tauolle. Striimaaminen jatkuu lähes päivittäin, mutta tuntimäärät voivat olla hetkellisesti hieman matalammat, hän toteaa lopuksi.

Korjattu 10.32: Huovinen ei ole vielä käynyt Mandy-hahmoksi pukeutuneena kaupungilla, kuten jutussa kirjoitettiin. Se on yksi toteutuneista tilaajatavoitteista.