Bobby Kotickin on laskettu tienaavan kaupasta yhteensä vajaat 700 miljoonaa dollaria.

Bobby Kotick, 58, tienaa kaupasta hurjan summan. Hän on johtanut Activisionia yli 30 vuotta.

Microsoft pudotti tiistaina uutispommin ostamalla pelialan jätin Activision Blizzardin, johon kuuluu myös mobiilipeliyhtiö King.

Pelialan suurimmassa kaupassa liikkuu rahaa 68,7 miljardia dollaria eli noin 60 miljardia euroa. Vertailun vuoksi: Suomen valtion arvioitu budjetti vuonna 2022 on 64,8 miljardia euroa.

Activision Blizzardin johdossa jatkaa toistaiseksi vuodesta 1991 asti toimitusjohtajana toiminut kohupomo Bobby Kotick. Wall Street Journalin tietojen mukaan hän jättää yhtiön kauppojen toteutuessa kesäkuuhun 2023 mennessä.

Kauppojen jälkeen Activision Blizzard raportoi Microsoft Gamingille, jonka toimitusjohtaja on Phil Spencer. Kumpikaan miehistä ei ole kommentoinut Kotickin jatkoa Activision Blizzardin johdossa kauppojen jälkeen.

Lue lisää: Activision Blizzardin ahdistelu­skandaali johtanut kymmeniin potkuihin – nyt yritys myytiin 60 miljardilla eurolla

58-vuotias Kotick omistaa 0,56 prosenttia Activision Blizzardin osakkeista. Microsoft maksaa 95 dollaria per osake, joten 3,9 miljoonaa osaketta omistava Kotick saa niistä noin 370 miljoonaa dollaria, uutisoi VGC.

Eikä siinä vielä kaikki. Kotick saa todennäköisesti vielä satoja miljoonia lisää, jos WSJ:n lähteet ovat oikeassa miehen tulevaisuudesta yhtiössä.

Yhdysvaltain finanssimarkkinoita valvovan SEC:n asiakirjojen mukaan Kotickille maksetaan yhteensä 292 miljoonaa dollaria, jos hänen työsopimuksensa puretaan johtoa koskevien muutosten takia.

Jos Kotick saa potkut tai hän irtisanoutuu ennen kauppojen solmimista, hän kuittaa 265 miljoonaa dollaria. Mikäli sopimus puretaan hyvästä syystä, kuten petoksesta, maksetaan korvauksia vain 264 524 dollaria.

Lue lisää: Oikeuteen haastetulle peli­jätille sataa kritiikkiä – 2 000 työn­tekijää alle­kirjoittanut jo vetoo­muksen

Kotick on toiminut Activisionin johtajana alusta asti. Hänen alaisuudessaan siitä on kasvanut yli 50 miljardin dollarin arvoinen pelialan jätti, johon kuuluvat lisäksi Blizzard Entertainment ja mobiilipelijätti King. Kotickin omaisuuden arvoksi on arvioitu yli 500 miljoonaa dollaria.

Miehen maine on kuitenkin saanut kovia iskuja viimeisen vuoden aikana. Kesällä 2021 otsikoihin nousi Blizzardilla vallinnut veljeskuntakulttuuri, jonka takia naistyöntekijät ovat kärsineet seksuaalisesta häirinnästä, syrjinnästä ja saaneet vähemmän ylennyksiä.

Lue lisää: ”Veljeskuntaa” syytetään naisten ahdistelusta ja kosto­toimista – peli­jättiä vastaan nostettu kanne on karua luettavaa

Useiden lähteiden mukaan Kotick oli tietoinen yhtiössä vallinneesta tilanteesta. Kohun noustua yli 1900 työntekijää allekirjoitti vetoomuksen vaatien Kotickia eroamaan. Hän on kohuista huolimatta nauttinut koko ajan hallituksen luottamuksesta.

Marraskuussa WSJ uutisoi Kotickin vähätelleen ja jättäneen käsittelemättä useita häirintäilmoituksia vuosien aikana. WSJ:n lähteiden mukaan Kotick pimitti asioita hallitukselta sekä esti ainakin yhdet potkut. Yhtiö ja Kotick kiistivät tuoreeltaan WSJ:n väitteet.

WSJ:n artikkelin mukaan Kotick itse uhkasi vuonna 2006 assistenttinsa henkeä. Activisionin edustaja vahvisti tapauksen, mutta sanoi sen olleen ylilyönti Kotickilta, joka ”yhä katuu tapahtunutta”.