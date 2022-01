Joku läpäisi ylistetyn K18-pelin silmät sidottuina kahdessa tunnissa – tältä se näytti

Games Done Quick keräsi viimeisimmillä tapahtumallaan 3,4 miljoonaa dollaria hyväntekeväisyyteen.

Mitchriz-niminen striimaaja on läpäissyt Sekiro: Shadows Die Twice -pelin alle kahdessa tunnissa ja silmät sidottuina. Vaikeimmalla vaikeustasolla.

Kyllä, luit oikein. Kaiken lisäksi suoritus nähtiin hyväntekeväisyystapahtuman suorassa lähetyksessä.

Suoritus onnistui pelaajan erinomaisen muistin sekä pelin tarkan äänimaailman ansiosta. Mitchriz käytti monia pelissä olevia bugeja, mutta suoritus on silti aivan omaa luokkaansa.

Sekiro on roolipelivivahteilla varustettu toimintaseikkailu, joka on useimmille pelaajista tarpeeksi haastava jo helpoimmalla vaikeusasteella. K18-peli oli yksi vuoden 2019 pelitapauksista.

K18-varoitus! Tältä Mitchrizin uskomaton suoritus näytti:

Suoritus nähtiin Games Done Quickin järjestämässä hyväntekeväisyystapahtumassa, jossa läpäistään erilaisia pelejä mahdollisimman nopeasti eri tavoin. Puhutaan pikapelaamisesta eli speedrunaamisesta.

Vuonna 2010 perustettu tapahtuma järjestetään kahdesti vuodessa: Awesome Games Done Quick on alkuvuodesta ja Summer Games Done Quick nimensä mukaisesti kesällä.

Nyt järjestetty tapahtuma oli tapahtuman historian menestynein 3 416 729 dollarilla eli vajaalla kolmella miljoonalla eurolla. Summa menee lyhentämättömänä yhdysvaltalaiselle Prevent Cancer -säätiölle. Tapahtumilla on kerätty vuosien aikana jo yli 35 miljoonaa dollaria hyväntekeväisyyteen.