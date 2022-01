Indiana Blackin pitämä räväkkä puhe jakoi mielipiteet.

”Froskurinn” on esportsin tunnetuimpia naisruutukasvoja.

TunnetUN esports-juontajan Indiana ”Froskurinn” Blackin kolme minuuttia kestävästä suorasanaisesta puheesta on tullut viraalihitti, jota on katsottu pelkästään Twitterissä kaksi miljoonaa kertaa.

Asiasta uutisoivat muun muassa Dexerto ja Kotaku.

Black avautui G4TV-kanavan Xplay-ohjelman uusimmassa jaksossa saamastaan palautteesta. Black aloitti tänä vuonna ohjelman toisena juontajana. Se ei ole ollut kaikkien mieleen.

– Joka kerta, kun G4 tuodaan esille jossain kanavassa, jopa tällä omalla YouTube-kanavallamme, aivan varmasti tulee lokaa niskaan, koska en ole yhtä ”pantava” kuin edellinen juontaja, Black lataa.

Aiemmilla juontajilla Blackin viittaa Morgan Webbiin ja näyttelijä Olivia Munniin, jotka tähdittivät ohjelman aiempaa versiota viime vuosikymmenellä. Kaksikosta varsinkin Munnia esineellistettiin, minkä lisäksi hän sai haukkuja koska ei ollut monien mielestä tosipelaaja.

– Jotenkin oletetaan, että voit kohteliaisuutena kertoa naiselle masturboineesi hänelle. Se ei ole kohteliaisuus! Se on epäinhimillistä ja outoa. Naiset eivät ole olemassa vain silmänruoaksi sinulle. [...] Seksistinen voi olla muillakin tavoin kuin esineellistämällä ja naisvihalla, Black jatkoi.

Xplay tuotiin viime vuonna takaisin pitkän tauon jälkeen. Tauko on näkynyt myös tekijätiimissä, josta puolet on nyt naisia tai muunsukupuolisia, Black paljasti.

Kaksi miljoonaa kertaa katsottua videota on jaettu peräti 13 000 kertaa. Kommentteja on melkein yhtä paljon. Blackille on satanut kehuja, mutta myös huomattava määrä haukkuja.

Twitter-tilillään Black on jakanut sähköpostitse saamiaan palautteita. Häntä on haukuttu muun muassa rumaksi huoraksi, jonka pitäisi painua ”takaisin keittiöön tekemään voileipiä”.

– Ehkä vuonna 2022 voisimme olla hieman mukavampia, itsetutkiskelevampia ja nauttia siitä, miten kovasti ihmiset tekevät töitä tuottaakseen ilmaista sisältöä. Jos et pidä siitä, älä katso sitä, Black päätti puheensa.

League of Legends -pelissä aiemmin valmentanut ja asiantuntijana toiminut Black ei ole ensimmäistä kertaa keskellä somemyrskyä. Vuosi sitten hän ilmaisi tyytymättömyytensä siihen, että pääosa esports-ruutukasvoista on valkoisia. Kommentista nousi melkoinen äläkkä.