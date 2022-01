CS-tähti Otto Sihvon suunnitelmat menivät myttyyn ja tauko venähti vuodeksi – nyt uusi osoite varmistui

Otto ”ottoNd” Sihvon ura jatkuu HAVU Gamingin uusitussa kokoonpanossa yhdessä Joona ”Sm1llee” Holmströmin kanssa.

24-vuotias Otto ”ottoNd” Sihvo ja 19-vuotias Joona ”Sm1llee” Holmström ovat HAVU Gamingin Counter-Strike-joukkueen uudet pelaajat.

Vapaina agentteina joukkueeseen liittyvä kaksikko korvaa joulukuussa lähteneet Lasse ”ZOREE” Urosen ja Jemi ”jemi” Mäkisen. Holmström kuului vielä vuoden alussa hREDSiin, mutta kokenut Sihvo palaa kilpakentille vuoden joukkueettoman ajanjakson jälkeen.

HAVUn uusittuun kokoonpanoon kuuluvat Holmströmin ja Sihvon lisäksi Jani ”Aerial” Jussila, Sami ”xseveN” Laasanen ja Olli ”sLowi” Pitkänen. Valmentajana jatkaa Taneli ”disturbed” Veikkola.

Sihvo kertoi viime keväänä IS:lle olevansa valmis odottamaan pidemmän aikaa sopivaa joukkuetta. Uusi osoite on jo entuudestaan tuttu, sillä Sihvo pelasi HAVUssa jo 2017–18.

Tarkkuuskivääripelaaja päätyi kokoonpanoon omasta aloitteestaan, kun Sihvo laittoi syksyllä viestiä Veikkolalle. Silloin valmentajalla ei osannut sanoa mitään tulevasta, mutta loppuvuodesta Veikkola palasi asiaan sopimustarjouksen kanssa.

– Hyvät on fiilikset, kun on tuttu organisaatio ja pelaajia. HAVU on minulle juuri sopivan tasoinen remmi tähän kohtaan uraa. Oli kuitenkin hiljalleen pakko päästä jo pelaamaan, Sihvo kertoo IS:lle.

Olli ”sLowi” Pitkänen toimii joukkueen pelinjohtajana.

Välivuoden aikana Sihvo kävi keskusteluja mahdollisista joukkueista. Eräässä projektissa mukana olivat Luka ”emi” Vuković ja Audric ”JACKZ” Jug, toisessa tanskalaisveteraani Mathias ”MSL” Lauridsen. Viestejä vaihdettiin myös ENCEn kanssa.

– Allun [Aleksi Jalli] vaihdoksen jälkeen ENCE pelasi hadesin [Olek Miskiewicz] kanssa jonkun matsin, mutta he voittivatkin sen koko turnauksen. Minun oli tarkoitus mennä sinne testaamaan, jos he olisivat hävinneet. Voiton jälkeen päättivät pitää ymmärrettävästi hadesin, Sihvo kertaa keväällä 2021 ohi mennyttä tilaisuutta.

Suomesta tuli myös kyselyitä, mutta ne eivät vastanneet Sihvon odotuksia. Loppukesästä meni yksi HAVU-näytönpaikka sivu suun, koska Sihvo oli tarjotun turnauksen aikana siskonsa häissä.

– Vähän kävi köyhää [huonosti] kyllä näiden projektien kanssa aina välillä, hän muistelee viime vuotta naureskellen.

Sihvon tauko venähti lopulta siis vuoden mittaiseksi. Jälkikäteen ajateltuna hän pitää sitä hieman liian pitkänä, mutta samalla se antoi uutta perspektiiviä uraan.

– Opin arvostamaan tätä, mitä saan tehdä työkseni. Tätä kun ei kovin moni muu pääse tekemään Suomessa.

Hän myöntää tauon näkyvän toistaiseksi myös suorituksissa pelipalvelimilla. Vuoden aikana on alettu pelata aivan uutta Ancient-karttaa, minkä lisäksi Dust II on kokenut muutoksia.

– Hetki menee, että pääsen vanhalle tasolleni, joten nyt pitää vain pelata paljon. Eniten olen jäljessä CS:n metassa [optimaalisessa pelitavassa]. Ancient ja Dust tuntuvat aika vierailta vielä, mutta Ancient vaikuttaa ihan hyvältä.

– Noin muuten on tosi kiva pelata taas suomalaisessa kokoonpanossa. Kommunikointi ja kaikki muu on paljon helpompaa.

Jani ”Aerial” Jussila, 28, on joukkueen kokeneempia pelaajia. Jussila muistetaan erityisesti ENCEstä, jossa hän pelasi 2018–20.

HAVU lähti myös vuosi sitten kauteen uusitulla kokoonpanolla. Silloin alkuvuosi sujui mainiosti, mutta kuukausien vaihtuessa tulokset laskivat tasaisesti. Sihvo uskoo uuteen kokoonpanoon, mutta muistuttaa tulosten tulevan ajan kuluessa. Fanien odotuksista hän ei ota stressiä.

– Tästä kaikki vasta alkaa, kun päästään nyt kunnolla harjoittelemaan. Meillä on kokemusta ihan sieltä korkeimmalta tasolta, mitä ei ole voinut sanoa kovin monesta muusta suomalaisjoukkueesta [CS:GO-]historian aikana. Eli potentiaalia on, mutta ENCElläkin meni oma aikansa [2018] ennen kuin löivät läpi.