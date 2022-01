Nintendo teki sen taas: Pokémon Shining Pearl ja Brilliant Diamond ryöstävät aikasi, eikä niissä harmita muu kuin majavat

Pokémon-sarja elää varsinaisia ruuhkavuosia. Nyt henkiin herätetään vuoden 2006 seikkailu pelikaksikolla Shining Pearl ja Brilliant Diamond.

Pokémon-pelejä on tullut viime aikoina hengästyttävän paljon. Pääsarjan edellinen peli Pokémon Sword & Shield saatiin lisäosien kanssa maaliin vasta vuonna 2020. Tänä vuonna tammikuun lopussa näkee julkisuuden Pokémon Legends: Arceus.

Mutta myös näiden välissä, loppuvuodesta 2021, Game Freak ja Nintendo ehtivät puskea ulos uuden Pokémon-pelikaksikon: nyt kyseessä ovat vuoden 2006 Nintendo DS-pelien Pearl ja Diamond nykyaikaistetut Switch-versiot Shining Pearl ja Brilliant Diamond.

Hyvää: Runsas määrä hauskoja pokémon-hahmoja.

Rentoa rooliseikkailua, johon on helppo ryhtyä.

Pelisarjan tutut mekanismit toimivat edelleen. Huonoa: Epätasainen grafiikka.

Ei sisällä juurikaan yllätyksiä.

Aivan liikaa Bidoof- ja Bibarel-majavia!

Koska kyseessä ovat Pokémon-pelit, voidaan olla varmoja kahdesta asiasta:

1) Juoni alkaa, kun esiteini-ikäinen poika tai tyttö lähtee äitinsä luota aikomuksenaan tulla maailman parhaaksi pokémon-kouluttajaksi.

2) Kyseessä on kevyt roolipeli, jossa jokaisella pokémonilla on tietyt hyökkäysliikkeet, ja taistelut käydään vuoropohjaisesti liike liikkeeltä.

Symppis Piplup-pingviini on yksi kolmesta starttipokémonista.

Tällä kertaa Poké-seikkailu käydään Sinnohin alueella, jonka esikuvana on käytetty Japanin Hokkaidoa. Tarkoitus on taas keräillä puskista ja luolista löytyviä pokémon-olentoja ja kouluttaa niistä kivikovaa tiimiä, jolla selviää tasaisesti vaikeutuvista taisteluista.

Juonellista twistiä tuo tällä kertaa jumaluutta tavoitteleva konnaryhmä Team Galactic, jonka juonet päähenkilö luonnollisesti sotkee. Juoni poikkeaa hyvin vähän muista sarjan peleistä.

Pokémoneja ei kuitenkaan pelata juonen takia. Ainakin itseäni ovat aina viehättäneet pelien kaikenkarvaiset poké-otukset. Ne ovat tälläkin kertaa söpöjä, hauskoja tai jännittävän näköisiä ja nytkin niitä on todella paljon. Ainoana miinuksena niissä on latteiden, rumien ja mitäänsanomattomien Bidoof-majavien aivan älytön ylitarjonta. Pelissä tuntuu valehtelematta usein siltä, että ainakin puolet Sinnohin eläimistöstä on Bidoofeja tai niistä kehittyneitä Bibarel-majavia.

Pelin ylivoimaisesti useimmin nähty pokémon on Bidoof -majava.

Verkkainen rytmi ja helponlainen vaikeustaso tekevät peleistä rentoa pelattavaa. Ennen kuin oikeastaan olin edes huomannut, oli peliin käytetty aika noussut johonkin 30 tunnin hujakoille, eikä maaliviiva ollut vielä näkyvissä.

Graafisesti peli on kahtiajakoinen: suurin osa pelistä pelataan karkeassa ylhäältäpäin kuvatussa maailmassa, jossa kaikki ihmiset ovat pelkistettyjä Chibi-animehahmoja. Taisteluissa grafiikka taas muuttuu kauniimmaksi ja hahmot näyttävät miellyttäviltä.

Vuoden 2006 teknisillä rajoituksilla ratkaisu on ymmärrettävä, mutta 15 vuotta myöhemmin se tuntuu laiskalta. Kyllä Chibi-hahmoihinkin tottuu, mutta taustalla kaihertaa ajatus, paljonko visuaalista ilottelua sen vuoksi menetetäänkään.

Kartalla liikkumisessa ja keskusteluissa käytetty pelkistetty Chibi-grafiikka on outo ratkaisu.

... sillä taistelunäkymässä tyyli muuttuu paljon kauniimmaksi.

Peliin on tehty muutamia elämää helpottavia muutoksia verrattuna alkuperäisiin Pearl & Diamondiin. Muun muassa liki jokaisesta pokémonista tutut HM-liikkeet, joilla edetään maastossa esimerkiksi puskia katkomalla tai kiviä rikkomalla ovat poistuneet. Nyt ne toimivat nyt kykyinä, joita voi käyttää rajattomasti, kun ne kerran on saatu. Oma pokémon ei enää tee näitä töitä. Sen sijaan paikalle tulee joku satunnainen villi pokémon, joka tekee työn käskettyä. Ja mikäpä useimpien töiden tekijä on – tietysti se ankea Bidoof tai Bibarel!

Uutena ominaisuutena Shining Pearliin ja Brilliant Diamondiin on myös lisätty laaja luolasto-osio, jossa voi liikkua omaan tahtiin ja keräillä pokémoneja, joita ei välttämättä muualta löydä.

Taistelujen kaava on sama kuin aina, ja hyvä niin.

Pokedex-laitteesta löytyvät tiedot napatuista pokémoneista ja muun muassa näiden tassunjäljet.

Tuplataisteluissa testataan kahden kouluttajan yhteispeliä.

Kokonaisuutena Pokémon Shining Pearl ja Brilliant Diamond ovat mukavaa pelattavaa, mutta niissä on tietty välityön maku. Yleislaadukkaina ne kuitenkin kasaavat jo odotuksia seuraavalle sarjan pelille: kun tahti on näin hyvä, niin tuleeko seuraavaksi taas priimaa?

Pokémon Shining Pearl & Brilliant Diamond Julkaisija: Nintendo (Game Freak), 2021. Saatavilla: Nintendo Switch (testattu Switch Lite) Ikäraja: (PEGI): 7

Lue lisää: Peliarvostelu: Nintendo teki sen taas – Pokémon Sword ja Shield jatkavat 20-vuotista pelisarjaa hienosti