Aleksi ”allu” Jalli on saanut houkuteltua uuteen projektiinsa mukaan Lasse ”ZOREE” Urosen ja Slaava ”Twista” Räsäsen, Yle Urheilu uutisoi .

Yli puoli vuotta ilman joukkuetta ollut Counter-Strike-tähti Aleksi ”allu” Jalli palaa pelikentille suomalaisjoukkueessa, kertovat Yle Urheilun lähteet.

Ylen tietojen mukaan Jallin joukkueeseen kuuluvat lisäksi Tuomas ”SADDYX” Louhimaa, Lasse ”ZOREE” Uronen, Tony ”arvid” Niemelä sekä Olli ”oopee” Piispanen. Valmentajana toimii Slaava ”Twista” Räsänen.

29-vuotias Jalli on joukkueen kokenein pelaaja. Kaksinkertainen major-finalisti muistetaan erityisesti ENCEstä, mutta lisäksi hän on pelannut Ninjas in Pyjamasin ja FaZe Clanin kaltaisissa joukkueissa. Jalli tunnetaan tarkkuuskivääripelaajana, mutta hän on toiminut uransa aikana myös pelinjohtajana.

Kokoonpanon vähemmän tunnettuja nimiä ovat pelinjohtajana pitkään toiminut 24-vuotias Niemelä, 23-vuotias Piispanen ja 20-vuotias Louhimaa. Niemelä ja Louhimaa muistetaan parhaiten SJ Esportsista, Piispanen taas hREDSistä.

Kokoonpanon toinen tarkkuuskivääripelaaja on Uronen, joka on pelannut viime vuodet HAVU Gamingissa. Hieman ennen joulua pelaajan kerrottiin yllättäen etsivän uusia haasteita.

Joukkueen valmentaja on 34-vuotias Räsänen, joka muistetaan ENCEn valmentajana vuosilta 2018–20. Räsänen oli yksi kymmenistä valmentajista, joka syksyllä 2020 jäi kiinni huijaamisesta. Hän käytti pelissä ollutta ohjelmistovirhettä vuonna 2017.

Räsänen asetettiin 15 kuukauden toimitsijakieltoon, joka on jo päättynyt. CS:n julkaisija Valve sen sijaan lätkäisi tammikuussa 2021 Räsäselle elinikäisen osallistumiskiellon major-arvoturnauksiin.

Räsänen on viimeisen vuoden toiminut CS-lähetyksissä asiantuntijana ja tarjonnut yksityisvalmennusta. Nyt hän palaa vakavasti joukkuevalmentajaksi.

Projektiin yhdistetyt nimet eivät ole toistaiseksi vahvistaneet Ylen tietoja. Huhuja sponsorista tai organisaatiosta ei ole myöskään noussut esille.

CS:n nykyrakenteen takia Jallin uuden joukkueen matka kohti kärkeä on pitkä ja kivikkoinen, sillä isoihin turnauksiin ja liigoihin pitää kivuta avointen karsintojen kautta. Hänen edellinen joukkueensa ENCE onnistui kuitenkin siinä vuonna 2018.