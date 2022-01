Älä missaa: Massiivinen strategia­peli on hetken aikaa ilmainen

Avaruus on hiekkalaatikkosi Galactic Civilizations III:ssa, jonka voit nyt lunastaa maksutta kirjastoosi.

Galactic Civilizations III on Epic Games Storessa tällä hetkellä tarjolla ilmaiseksi. Kyseessä on vuoropohjainen strategiapeli, jossa tavoitteena on valloittaa galaksi.

Peli on niin sanottu hiekkalaatikko, eli pelaajaa ei rajoiteta liikaa sen suhteen, miten hänen tulee edetä. Voittoon luvataan olevan monta reittiä, kuten sotilaallinen valloittaminen, kulttuurillinen ylivalta, teknologinen ylemmyys tai poliittinen liittoutuminen.

Teknologiaa voi tutkia montaa sorttia, avaruusaluksia pääsee varustamaan ja talouttakin pyörittämään.

Vuonna 2015 julkaistu peli on saanut arvostelupalvelu Metacriticissä ammattiarvostelijoilta korkeat 81 pistettä 100:sta. Pelaajilta saadut pisteet eivät ole aivan yhtä mairittelevia ja jäävät hyvälle keskitasolle 7/10:een.

Epicin kanssa kilpailevassa Steam-kaupassa Galactic Civilizations III on saanut enimmäkseen myönteisiä arvioita pelaajilta, mutta viimeaikaiset arvostelut ovat kahtiajakoisia. Yhdessä arvostelussa pelin tekoälyä syytetään rikkinäiseksi.

Galactic Civilizations III on sallittu vähintään 12-vuotiaille. Pelin voi lunastaa Windows-tietokoneelle torstaihin 20. tammikuuta kello 18 mennessä. Tämän jälkeen peli maksaa 21 euroa.

Pelin hankkiminen edellyttää Epic-käyttäjätilin perustamista. Pelin lataaminen ja pelaaminen tehdään erikseen asennettavan ja maksuttoman Epicin ohjelmiston kautta.