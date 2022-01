Wordlen pohjalta luotuja klooneja on siivottu urakalla pois App Storesta.

Villityksen aiheuttanut sanapeli Wordle on pelattavissa ilmaiseksi selaimessa. Josh Wardlen ilman mainoksia toimiva peli ei ole saatavilla puhelinsovelluksena, joten moni iskee tähän saumaan, muun muassa Kotaku ja The Verge kertovat.

Lue lisää: Oletko sinäkin törmännyt ”mystisiin ruudukoihin”? Tästä on kyse uudessa netti­villityksessä

Applen App Storessa ehti olla tarjolla useampi sovellus, jotka käyttivät surutta nimessään Wordlea. Niihin kiinnitettiin enemmän huomiota sen jälkeen, kun yksi näistä matkijoista, Wordle - The App, synnytti suurta raivoa Twitterissä.

Wordle - The App oli uusi tulokas, joka tarjosi 5-kirjaimisten sanojen lisäksi 4-, 6- ja 7-kirjaimisia sanoja. Osa pelin toiminnoista oli maksumuurin takana ja peli tarjosi viikkomaksullista tilausta. Kehittäjän juhlittua sovelluksen alkumetrejä, hän alkoi saada vihaisia kommentteja muun muassa muilta pelinkehittäjiltä. Seurauksena oli lopulta mittava nettiraivo.

Osa syytti kehittäjää rahastuksesta, toiset kehottivat kehittäjää muun muassa haistamaan paskan ja häntä haukuttiin myös ”kauheaksi ihmiseksi”. Myös hänen Twitter-tilinsä salasana yritettiin nollata.

Kehittäjä on sittemmin sanonut toimineensa väärin.

– Ymmärrän menneeni liian pitkälle. Vakuutan, etten enää tee mitään lähellekään tämän kaltaista. Mokasin.

– Internet on hieno paikka. Ymmärrän olevani nyrkkeilysäkkinne päivän ajan ja tein väärin, mutta älkää toimiko näin.

Pian kierrätys-Wordle ja lukuisat muut Wordle-kopiot katosivat App Storesta, luultavasti Applen puututtua asiaan.

Kehittäjä perusteli keskiviikkona peliään sillä, että jo ensimmäinenkin Wordle on itse asiassa kopio toisesta pelistä. Hän ei maininnut, mistä pelistä on kyse. Lisäksi sanaa wordle ei ole tavaramerkitty ja monet toisenlaiset sovellukset käyttävät samaa nimeä, hän jatkoi.

Kehittäjä myös kyseenalaistaa sovellusten yksipuolisen poistamisen App Storesta. Hän on valittanut Applelle asiasta.

Kehittäjä sanoo olleensa yhteydessä hitiksi muodostuneen Wordlen kehittäjään, mutta tämä ei ollut kiinnostunut kaupallisesta yhteistyöstä tai tälle tarjotusta rahasta. Hän huomauttaa, että voisi julkaista pelin uudestaan eri nimellä ja ostaa hakusanamainontaa Wordle-sanalle, jolloin hänen pelinsä nousisi esiin hakutuloksissa.

Perus-Wordlea monipuolisempi on myös suomalainen Sanuli, mutta se on täysin ilmainen ja saatavilla avoimena lähdekoodina.

Pelaajien kannattaa silti olla varovaisia, kun he etsivät Wordlen nimellä viihdykettä tai hakevat vastaavia pelejä. On varsin mahdollista, että pelkän rahastuksen ohella liikkeellä on suoria vedätyksiä. Rikolliset usein tarttuvat ajankohtaisiin ilmiöihin ja tuovat tarjolle haitallisia sovelluksiaan myös virallisissa sovelluskaupoissa.

The Verge ei kertonut tilannetta Androidin virallisessa sovelluskaupassa Google Playssa. Tätä juttua kirjoitettaessa sieltä löytyi yksi Wordle-niminen peli, joka on julkaistu jo vuonna 2018, siis ennen Wardlen Wordlea. Pelin tekijät kertovat olevansa myös uuden Wordlen faneja.