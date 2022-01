ENCEn lisäksi liigassa on mukana 14 muuta kumppanijoukkuetta, jotka kaikki ovat kansainvälisiä jättinimiä.

Tanskalainen Marco ”Snappi” Pfeiffer on ENCEn pelinjohtaja.

Maailman suurimpiin kilpapelitoimijoihin lukeutuva ESL on vahvistanut jatkavansa Counter-Striken huippusarjaa ESL Pro Leagueta ainakin vuoteen 2025.

Kahdesti vuodessa pelattavassa ESL Pro Leaguessa on mukana 14 kumppanijoukkuetta, joista yksi on suomalainen ENCE. Kumppanijoukkueet allekirjoittivat alkuperäisen niin kutsutun Louvre-sopimuksen alkuvuodesta 2020.

Sitoutuneet joukkueet pelaavat liigan lisäksi ESL Pro Tour -kiertuesarjaan kuuluvia suurturnauksia. Kumppanijoukkueet saavat osansa liigan ja kiertueturnausten tuotoista.

ENCEn lisäksi jatkosopimuksen allekirjoittivat Astralis, BIG, Complexity, Evil Geniuses, FaZe Clan, Fnatic, FURIA, G2 Esports, MOUZ, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, Team Liquid ja Team Vitality. Syksyllä 2022 sarjassa aloittaa Heroic.

ENCEn toimitusjohtaja Mika Kuusisto kertoo Ilta-Sanomille kaiken menneen tähän mennessä hyvin. Ensimmäinen vuosi oli rakenteiden luomista, mutta jo 2021 aikana toimintaa saatiin laajennettua.

– Kilpailullisesti EPL on kehittynyt suurin askelin merkittävämmäksi CSGO-liigaksi maailmassa, vaikka koronapandemia on hieman hidastanutkin kehitystä. Yksityiskohdat eivät ole julkisia ihan Louvre-sopimuksenkin nojalla, mutta puhutaan merkittävistä tuotoista, Kuusisto kuvailee ensimmäisten vuosien menestystä.

Kuusisto kertoi aiemmin IS:lle ENCEn vuoden 2021 liikevaihdon nousseen taas yli kahden miljoonan euron. Tulos jäi myös plussan puolelle, mutta tarkemmat luvut selviävät myöhemmin tilinpäätöksestä.

Lue lisää: IS selvitti: Esportsilla ei tehdä rahaa Suomessa – melkein kaikki firmat tekevät rumaa tappiota

Uusitussa Louvre-sopimuksessa joukkueille tarjotaan entistä parempaa tulonjakoa, mutta samalla tuetaan entistä voimakkaammin Pohjois-Amerikan CS-yhteisöä. Se on viime vuosina kokenut kovia iskuja verrattuna Eurooppaan, johon toiminta on keskittynyt.

– Pohjois-Amerikka on yksi tärkeimpiä pelimarkkinoita maailmassa, ja siellä uudet pelit, kuten Valorant, ovat olleet haasteena CS:n ekosysteemin kehittämiselle. Tuotteesta pitää kehittää edelleen houkuttelevampi amerikkalaisyleisölle, mikä vaatii spesifisiä aktiviteetteja jenkeissä, Kuusisto avaa tilannetta.

Tulevaan vuoteen ENCEssä lähdetään suurin odotuksin. Kilpailumenestyksen lisäksi odotettavissa on uusia projekteja. Kuusisto toivoo myös lan-tapahtumien järjestämisen onnistuvan jälleen Suomessa sekä maailmalla.

Mika Kuusisto (sohvalla) on ENCEn toimitusjohtaja. Taustalla organisaation NHL-pelaaja Erik ”EKI” Tammenpää.

ESL Pro Leaguen seuraava kausi, joka on jo 15:s, pelataan 9.3.–10.4. Liigakausi on tarkoitus pelata Maltalla 24 joukkueella. Palkintopotti on 823 000 dollaria.