Poliisit pelasivat Pokémonia, viittasivat kintaalla hälytykselle – potkuthan siitä tuli

Potkut saaneet amerikkalaispoliisit veivät asian oikeuteen, mutta tuomioistuin hylkäsi vetoomuksen.

Pokémon Go oli vuoden 2016 pelisensaatio.

Kaksi yhdysvaltalaispoliisia sai vuonna 2017 potkut pelattuaan Pokémon Go -mobiilipeliä työajalla sekä jätettyään reagoimatta ryöstöhälytykseen, uutisoi Axios, jota siteeraa muun muassa Kotaku.

Vuosia vanha tapaus nousi nyt otsikoihin, koska poliisit valittivat potkuistaan Los Angelesin kaupungille. Poliisit vetosivat todisteena käytetyn poliisiauton äänitallenteen rikkoneen poliisien välisiä keskusteluja koskevaa yksityisyyden suojaa.

Kalifornian tuomioistuin hylkäsi vetoomuksen 7. tammikuuta 2022. Potkut saaneet poliisit olivat työskennelleet yhteensä 28 virkavuotta.

Los Angelesin poliisissa työskennelleet konstaapelit olivat vuoronsa aikana jättäneet huomioimatta ryöstöhälytykseen. Johto oli pyytänyt kaksikkoa auttamaan toista partiota lähellä tapahtuneen ryöstön kanssa.

Kaksikko sen sijaan lähti Pokémon-jahtiin, sillä lähistöllä oli havaittu harvinaisemmat Snorlax- ja Togetics-nimiset pokémonit. Poliisit olivat omilla teillään 20 minuuttia vähät välittäen ohjeistuksesta. Pitkän ja tiukan taistelun päätteeksi pokémonit sentään jäivät haaviin.

Asiakirjojen mukaan poliisikaksikon teot osoittivat piittaamattomuutta yhteisöä kohtaan, heikensivät luottamusta, tuhlasivat resursseja ja antoivat epäammattimaisen kuvan. Poliiseja syytettiin useista virkarikkomuksista.

Poliisit väittivät kuulusteluissa etteivät he pelanneet pelanneet Pokémon Gota vaan katselivat peliin liittyvää jäljitinsovellusta. Tallenteen mukaan he kuitenkin puhuivat yksityiskohtaisesti pokémonien kaappaamisesta koko 20-minuuttisen episodin aikana. Myöhemmin he myönsivät pelaamisen.

Kesällä 2016 julkaistu Pokémon Go oli maailmanlaajuinen megahitti, jota pelasivat niin lapset kuin vanhuksetkin. Pelin kultavuodet ovat jo takana, mutta sillä on yhä miljoonia pelaajia ympäri maailmaa. Pelissä pyydystetään taskumonstereita, joilla voi myös taistella.