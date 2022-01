Huijaaminen on merkittävä ongelma PUBG Mobilessa. Nyt yksi huijausohjelmia valmistanut ja myynyt ryhmä on kärsinyt kalliin tappion oikeudessa.

PUBG Mobile on todella suosittu mobiilipeli. Satojentuhansien pelaajien tilit suljetaan viikoittain huijaamisen takia.

Tencent Games ja Krafton Inc. ovat voittaneet oikeustapauksen huijausohjelmia valmistanutta ja myynyttä hakkeriryhmää vastaan, uutisoivat esimerkiksi IGN ja Gamespot.

Tapaus koski suosittua mobiilipeliä PUBG Mobilea, joka on erityisen suosittu ympäri Aasiaa, Yhdysvalloissa sekä Etelä-Amerikassa.

Tuomioistuimet Saksassa ja Yhdysvalloissa määräsivät hakkeriryhmän maksamaan noin 10 miljoonan dollarin (8,8 miljoonaa euroa) edestä vahingonkorvauksia. Lisäksi ryhmän pitää kertoa, miten he onnistuivat ohittamaan ohjelmistollaan pelin huijauksenestojärjestelmän.

Tencent Games ja Krafton Inc. ohjaavat korvausrahat huijauksenestojärjestelmiensä kehitykseen. Huijaaminen on iso ongelma pelissä, joka on reilussa kolmessa vuodessa tuottanut arvioiden mukaan yli seitsemän miljardia dollaria.

Yhtiöt ilmoittivat hiljattain ryhtyvänsä kovempiin toimiin huijareita vastaan. Jatkossa huijaamiseen käytetyllä laitteella ei voi enää pelata peliä, vaikka käytössä olisi uusi pelitunnus. Viimeisen viikon aikana 901 131 pelaajan tili on suljettu huijaamisen takia.