Pelaaja väitti koko asiaa vitsiksi someraivon noustua. Pelijulkaisija ryhtyi kuitenkin toimiin.

Street Fighter on yksi pelihistorian tunnetuimmista tappelupelisarjoista.

Brasilialainen Street Fighter -kilpapelaaja Robson ”Robinho” Oliveira on saanut elinikäisen pelikiellon Capcomilta kaikkiin turnauksiin, joissa yhtiö on mukana. Kielto on maailmanlaajuinen.

Oliveira sai pelikiellon Twitch-lähetyksessä sanomiensa asioiden takia. Hän kertoi teini-iässä juottaneensa humalaan entisen tyttöystävänsä, joka oli pettänyt pelaajaa. Oliveira oli sen jälkeen soittanut paikalle kavereitaan, joiden kanssa hän joukkoraiskasi naisen.

Globon mukaan Oliveira kertoi joulukuun lopulla pitämässään lähetyksessä asiasta naureskellen. Someraivon noustua hän kuitenkin väitti koko jutun olevan keksitty ja ”huono läppä”. Pelaajan edustama PATOZ-joukkue antoi Oliveiralle nopeasti potkut.

Toistaiseksi on epäselvää, mikä on totuus Oliveiran kertomuksesta tai onko asiaan liittyen tehty rikosilmoitusta. Pelaaja on tilanteen takia poistanut sometilinsä.

Oliveira oli loppuvuodesta Brasilian parhaita pelaajia voitettuaan Capcom Pro Tour -karsinnan. Capcom on nyt poistanut kaikki turnausvoittoon liittyvät julkaisut kanavistaan.

Capcom on kommentoinut asiaa Twitterissä jaetulla viestillä. Sen mukaan yhtiöllä on ”nollatoleranssi tämäntyyppiseen käytökseen”, joka rikkoo vähintäänkin pelaajien menettelyohjeita sekä mahdollisesti Brasilian lakeja.

Pelikiellon takia Oliveiralta jää väliin Capcom Cup VIII -turnaus, joka on Street Fighter V:n yksi suurimmista. Pelaaja oli saanut sinne paikan voitettuaan Brasilian-karsinnan. Capcom on poistanut kaikki uutiset ja somesisällöt koskien Oliveiran karsintavoittoa.

Pelaaja on saanut toimintansa takia myös osallistumiskiellon käytännössä kaikkiin tappelupeliturnauksiin Brasiliassa.