CS:n uudelle SM-liigalle sataa kritiikkiä – nyt puhuu järjestäjä

Juuri ennen joulua esitelty uusi eSM-liiga on saanut kritiikkiä erityisesti kutsujoukkueista ja avointen karsintojen puutteesta.

Counter-Striken uudesta SM-liigasta, jonka takana ovat Suomen elektronisen urheilun liitto (SEUL ry) ja liigatoimija ESML, on riittänyt esports-piireissä puhetta jo pari viikkoa.

Uutta liigaa on kritisoitu muun muassa avointen karsintojen puutteesta, epäselvistä järjestelykysymyksistä sekä vuonna 2021 ESML-liigassa pelanneiden joukkueiden pääsystä suoraan mestaruussarjaan.

Ilta-Sanomat pyysi puhuttavimpiin kysymyksiin vastauksia SEUL ry:n puheenjohtajalta Ville Qvistiltä. Useampi polttava kysymys jäi vaille kunnon vastausta.

Qvist ei esimerkiksi kertonut, mitä liiton ulkopuolisia toimijoita oli huomioitu liigan suunnitteluvaiheessa, kuinka pitkä yhteistyösopimus SEUL ry:llä ja ESML:llä on tai miten liigan omistajuus jakautuu.

– Tässä vaiheessa molemmat osapuolet tekevät investointeja liigaan liittyen ja rahaa ei liiku osapuolten välillä. Yhteistyön laadusta ja omistajuudesta tullaan tiedottamaan tarkemmin myöhemmin, Qvist kommentoi IS:lle.

Kahdesta kaudesta vuosittain koostuva liiga on Qvistin mukaan rakennettu suomalaisia organisaatioita ja joukkueita ajatellen. Samalla halutaan luoda pelaajille selkeämpi polku kohti huippua.

Twitterissä liiton edustaja sanoi liigan olevan rakennettu tyhjältä pöydältä. Kevätkaudella mestaruussarjassa pelaa kuitenkin ESML:n viime vuonna järjestämän liigan 12 joukkuetta sekä viisi kutsunimeä.

– Vaikka kokonaisuus onkin uusi, niin halusimme alusta alkaen toimia arvojemme mukaan, ja tukea edellisessä toteutuksessa mukana olleita joukkueita pitkäjänteisestä toiminnasta.

– Ensimmäinen kausi on myöskin käytännössä karsinta syksyn sarjaan, jonka voittaja kruunataan Suomen mestariksi. Kukaan ei siis jää vaille mahdollisuutta voittaa mestaruutta, sillä kevään parhaat ei-liigajoukkueet ovat syksyllä liigassa, Qvist perustelee avointen karsintojen puutetta.

Qvistin mukaan yksi vaikeimpia asioita uuden aloittamisessa on sijoittaa joukkueet oikeille paikoille sarjapyramidissa. Aikataululliset syyt painoivat myös ESML-joukkueiden mukaanotossa. Qvist ei näe asiassa ongelmaa.

– Sarjamuotoisen kilpailun hyvänä puolena on kuitenkin se, että se korjaa itse itsensä tältä osin. Vaikka siis liigajoukkueet eivät olisi ensimmäisellä kaudella täysin oikeat, niin tilanne korjaantuu hyvinkin nopeasti kun huonoimmat tippuvat divariin ja divarista tulee uusia joukkueita liigaan.

Kalle ”gaLezki” Kareinen on kritisoinut liigaa ja sen toteutusta. Esportsin viime vuonna pitkälti jättänyt Kareinen oli yksi suosituimmista selostajista.

Liigan kutsujoukkueet ovat KOVA Esports, hREDS, Conquer Gaming, SJ Esports ja Exen Esports, joista kahdella viimeisellä ei ole tällä hetkellä joukkueita. Kutsut jaettiin loppusyksystä lokakuun HLTV-pisteiden perusteella. Ainakin Suomen ykkösnimi HAVU Gaming kieltäytyi liigapaikasta.

Miksi mestaruussarjan kutsut jaettiin marraskuussa, jos kausi alkaa vasta maaliskuussa?

– Käytännössä tämän kaltainen kilpailu vaatii sitä, että osallistujat pitää olla tiedossa hyvissä ajoin, ja nytkin olimme hiukan myöhässä asian suhteen. Päätökset kutsuista piti siis tehdä mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin.

Qvistin mukaan mahdolliset kokoonpanomuutokset oli huomioitu, koska ne ovat osa joukkueurheilua. Mahdolliset muutokset joukkueissa eivät ole aiheuttaneet huolta järjestäjäporukassa.

– Toki hiukan yllätyimme, että näinkin monessa joukkueessa on ollut näinkin suurta vaihtuvuutta, mutta sellaista se urheilu välillä on.

Mestaruussarjassa kilpailevat organisaatiot menettävät paikkansa, jos joukkuetta ei ole vahvistettu tiettyyn päivään mennessä. Tarkkaa päivämäärää Qvist ei kerro kevätkauden osalta.

– Ensimmäinen kausi on joka tapauksessa ylimenokausi, joten meillä on paljon pelivaraa joukkuemäärän suhteen. Syksyllä tilanne olisi hiukan toinen.

Jani ”Aerial” Jussilan edustama HAVU Gaming ei pelaa eSM-liigassa. HAVU on kruunattu Suomen mestariksi edelliset kaksi vuotta.

Jonkin verran kummastusta on herättänyt myös vaatimus koskien liigapaikkoja. Joukkueiden taustalla pitää olla suomalainen yritys tai yhdistys. Qvistin mukaan vaatimus on pysyvyyttä ja toiminnan kehittämistä varten. Ja siksi, että kyseessä on suomalainen liiga.

Mestaruussarjassa pelaaville joukkueille maksetaan runkosarjapalkkaa 500 euroa. Qvist tiedostaa, ettei summa ole tässä vaiheessa kaikille osallistujille merkittävä, mutta sitä on tarkoitus kasvattaa tulevaisuudessa. Niin sanotut sekajoukkueet (pelaajia eri joukkueista tai vaikkapa uutta joukkuetta etsivät) voivat kuitata sillä yhdistyksen perustamisesta koituvat kuluvat, hän huomauttaa.

– Runkosarjapalkan ainoa vaatimus on, että joukkue pelaa koko kauden läpi. Jos siis yksikin peli jää välistä, niin rahat jäävät saamatta. Toisena sanktiona on sitten se, että jos joukkue luopuu sarjasta, niin seuraavana kautena voikin lähteä alimmasta divarista nousemaan kohti liigaa.

Yhdestä luovutuksesta ei menetä sarjapaikkaa ainakaan tässä vaiheessa, mutta tulevaisuudessa tilanne on todennäköisesti toinen. Useampi luovutus johtaa kuitenkin sarjapaikasta luopumiseen.

Qvist painottaa tarkoituksena olevan rakentaa pitkäjänteisesti kannattava liigatoiminta. Toisen järjestäjäpuolen vaihtaminen on teoriassa mahdollista – kuten aiempina vuosina kilpailutettujen eSM-turnausten kohdalla – mutta epätodennäköistä.

– Vaikka siis teoriassa kumppania voitaisiin vaihtaa vaikka ensimmäisen kauden jälkeen, niin se käytännössä vaatisi jotain täysin ennenkuulumatonta toimintaa ja minun on erittäin vaikea nähdä sellaista tapahtuvan.

ESM-liigan ensimmäinen kausi alkaa mestaruussarjan runkosarjalla, joka pelataan 1.3.–5.5. Perään pelataan pudotuspelit. Syyskauden ajankohtaa ei ole vielä kerrottu. Keväällä jaetaan palkintorahaa ja runkosarjapalkkioita yhteensä 18 500 euron edestä.